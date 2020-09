Mens deltagere som Lenny, Lea, Sami og Teitur føler sig godt hjemme foran kameraet og er vant til at se sig selv i et realityprogram, er det for 23-årige Samira og hendes kæreste, Ann Camilla, en helt ny verden.

De medvirker i ‘Singletown’, hvor de skal teste deres parforhold ved at bo hver for sig og i fire uger leve, som om de var ekser.

I den tid bliver de udsat for forskellige prøvelser, hvor de skal feste med og date andre singler.

I løbet af ugerne mødes de kun kort til en kærlighedstest, hvor de har mulighed for at forlade ‘Singletown’, hvis de altså er enige om det.

De viser, at de gerne vil forlade programmet ved at åbne en æske med et hjerte i. Vælger de en tom æske, eller vælger én af dem en tom æske, bliver de i programmet.

Svigter

Nu har Samira så set de første afsnit af realityprogrammet og dermed for første gang set sig selv på skærmen. Det var med blandede følelser, at hun så med.

»Det var underligt at se sig selv på tv, men samtidig var det også sjovt – jeg kan jo godt lide at kigge på mig selv,« siger Samira til Realityportalen.

Hun uddyber:

»Det føltes underligt at skulle date andre og så skulle se det på tv. Udover det har det været hårdt at se AC græde så meget, og jeg føler, at jeg har svigtet hende derinde.«

Anne-Camilla er 24 år og kærester med Samira. De fandt sammen på studiet. Foto: Anthon Unger Vis mere Anne-Camilla er 24 år og kærester med Samira. De fandt sammen på studiet. Foto: Anthon Unger

Ville ikke handle anderledes

Hvis har har fulgt med i ‘Singletown’, så ved man, at det følelsesmæssigt er meget hårdt for Ann Camilla, der græder flere gange allerede i løbet af de første par dage i programmet. Det ved Samira, for de to piger møder tilfældigvis hinanden på deres deres dates, hvor Ann Camilla løber efter Samira og giver udtryk for, hvor knust hun er.

»Jeg føler, jeg har svigtet AC i de to første afsnit, fordi jeg ikke får aflæst hendes signaler, efter vi møder hinanden på vores dates.«

» Hun fortæller mig, at hun er ked af det og hele tiden græder, men jeg fokuserer på, at hun har sagt, at hun er ok. Det kan jeg godt se nu, at hun ikke var,« fortæller Samira.

Alligevel er der ikke noget, hun ville have gjort anderledes, hvis hun kunne.

»Jeg tror egentlig ikke, jeg havde handlet anderledes. Jeg havde stadig valgt den tomme boks, men jeg ville ønske, jeg havde formuleret mig bedre oppe til kærlighedstesten og haft mere medfølelse med AC i stedet for at prøve at forsvare mig selv.«

Denne artikel er bragt i samarbejde med realityportalen.dk