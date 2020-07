Sebastian har før fået ændret på sit udseende, og om få dage gør han det igen. Denne gang vil hele ansigtet blive forandret.

I sidste uge kunne Fie Laursen fortælle, at hun den 3. august skal have lavet hele sit ansigt om. Det vil sige, at hun skal have filler indført forskelliges steder i ansigtet, så hun på den måde får en helt ny ansigtsform.

Nu viser det sig, at endnu en reality-deltager skal have lavet en full face make-over på samme klinik i Malmø og på samme dato, som Fie Laursen skal.

30-årige Sebastian Di Caprio, der er kendt fra blandt andet ‘Singleliv’ og ‘Porno klædt af’, der tidligere på året blev sendt på TV 2, har nemlig også et ønske om at ændre sit udseende. Som han selv beskriver det, så vil han gerne opnå et udseende som Action Man.

Har ændret på udseendet før.

Sebastian tager i august til Malmø sammen med sin ven, 22-årige Emil Graae, der bliver kaldt for Emilio.

Han skal også have sit ansigt omformet med filler, og de to fyre har en klar plan for, hvad de vil opnå med deres kommende fulde face make-over – og hvad det er, der skal ændres ved ansigtet, som det ser ud nu.

– Vi er ved at få nogle kontakter i hus i USA på et marked, hvor udseendet spiller en stor rolle. Der er vi villige til at gå hele vejen. Så vi starter med ansigtet – primært kæben og linjer. Vi håber på at komme ind i varmen hos de rigtige influencers og fremme vores karriere foran kameraet, Sebastian til Realityportalen.

Foto: Privat Vis mere Foto: Privat

Det er ikke første gang, at han får lavet et kosmetisk indgreb, for sidste år fik han foretaget en hårtransplantation.

– Det var et kæmpe issue for mig, at jeg næsten var skaldet, siger reality-deltageren om grunden til transplantationen.

I samme periode tabte han sig desuden 15 kilo – dog på helt naturligvis og med vejledning fra en kost- og træningscoach.

Denne artikel er bragt i samarbejde med Realityportalen.dk