I aften er der premiere på et nyt TV 2-program, og for en af deltagerne er det langt fra første gang, han kan følges i en reality-serie.

I aften er der premiere på ‘Porno klædt af’, der er en nye miniserie på TV 2. Her rejser fem unge pornoforbrugere til Barcelona for at udforske den rå pornoindustri, og de er blandt andet med på porno-optagelser.

Blandt de fem deltagere er 30-årige Sebastian Di Caprio. Og ham har du måske set før, for tilbage i 2015 kunne man lære Sebastian Di Caprio at kende i Kanal 4-programmet ‘Singleliv’.

Denne gang er det et andet reality-program, som den tidligere ‘Singleliv’-deltager kaster sig ud i, og han gør det, fordi han elsker at lave tv og at rykke sine grænser.

»Da jeg hørte om programmet, tænkte jeg, hvad der kunne være federe end at opleve det med egne øjne, nu hvor jeg selv er forbruger af porno. Vidste ikke helt, om jeg turde, da jeg var i tvivl om, hvordan folk ville reagere på det. Men gennem alle mine år på skærmen, har jeg lært at håndtere såkaldte haters og bare vende den anden kind til,« siger Sebastian til Realityportalen.

Livet efter ‘Singleliv’

Sebastian tilmeldte sig ikke selv til programmet ‘Porno klædt af’, men han blev inviteret til en casting, som han altså efter lidt tvivl endte med at give en chance.

»De var vilde med mig og ikke i tvivl om, at jeg lige var ham, de søgte,« siger Sebastian.

Siden hans medvirken i ‘Singleliv’, har han i den grad gjort sig bemærket på skærmen blandt andet i Netflix-serien ‘The Rain’ og Kanal 5-programmet ‘Det er 100’, og faktisk har han endnu et tv-program i kalenderen, som han ikke kan løfte sløret for endnu. Men singlelivet lever han stadig.

»Kærligheden har jeg ikke på nuværende tidspunkt. Jeg er single og leder med lys og lygte efter en dejlig kæreste jeg kan dele mit liv med. Jeg er flyttet på en gård med kænguruer, alpakaer, svaner, ænder og krokodiller,« fortæller Sebastian, der har et tømrerfirma og hjælper i en zoo, når der er brug for det.

Artiklen er bragt i samarbejde med Realityportalen.dk.