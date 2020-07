I tre år føltes livet en stor del af tiden som et helvede for den tidligere reality-deltager. Efter sin medvirken i 'Paradise Hotel' ramte hun bunden.

Siden foråret 2017 har 28-årige Camilla Nederby både psykisk og fysisk været ude på lidt af et sidespor. Vi kender hende fra 'Paradise Hotel', hvor livet ellers så ud til at være én stor fest, men sådan var hendes virkelighed ikke, og i tiden efter reality-programmet blev vist, havde hun det dårligere end nogensinde. Først i dag har hun fået det godt igen.

I maj 2017 deltog 'Paradise'-deltageren i bikinifitness. I et helt år op til konkurrencen levede hun struktureret, fulgte en kostplan, tabte omkring 12 kilo og opnåede sit livs form. Men hvis hun havde vidst, hvad der ventede hende efterfølgende, havde hun måske aldrig deltaget i den konkurrence. Det kan hun se i dag.

»Bagefter var jeg ude af balance og endte ofte ud i overdrevne overspisninger. Fordi jeg var blevet så udsultet op til konkurrencen, og da jeg så pludselig ikke længere havde det i fokus, gav jeg ligesom bare slip på det hele,« fortæller Camilla til Realityportalen.

Ifølge Camilla oplever mange, der har deltaget i en fitness-konkurrence, at de i en periode efter konkurrence-forløbet bliver meget forstyrret i deres spisning. Det oplevede hun også selv i flere måneder. Men heldigvis satte det sig ikke fast og blev en egentlig spiseforstyrrelse.

Efter konkurrencen var det et krav, at deltagerne skulle tage fem kilo på, da kroppen var drænet. Men Camilla nåede med tiden op på at tage 12 kilo på, som ifølge hende selv var for meget, da det fordelte sig på en helt forkert måde og skyldtes usund mad.

Tiden på 'Paradise Hotel'

I 2018 rejste hun til Mexico for at deltage i 'Paradise Hotel', og her lykkedes det hende at nyde oplevelsen og have det sjovt uden at tænke helt vildt meget over mad og træning.

»Jeg nåede heldigvis at tabe mig en del igen inden afgang, men tog så omkring fem eller seks kilo på under opholdet. De røg igen, da jeg kom hjem, men da programmet begyndte at blive sendt i Danmark, gik det for alvor galt. Jeg mistede fuldstændig mig selv. Og jeg skiftede gode vaner ud med junkfood og alkohol,« fortæller Camilla.

I dag ved hun godt, hvorfor hun mistede sig selv.

»At gå fra at være privat til lige pludselig at være et kendt ansigt samtidig med, at jeg ikke længere kunne kende mig selv. Jeg vidste, at jeg nu skulle stoppe op,« siger hun.

Derfor besluttede hun i oktober 2019, at det skulle være slut med at behandle sig selv og sin krop så dårligt.

»På det tidspunkt vejede jeg 17 kilo mere, end da jeg stillede op i bikinifitness. Jeg tænkte, at nu skulle jeg tilbage til den glade fitness-Camilla igen. Jeg prøvede at fokusere på, hvad der gør mig glad, og det er en sund og fitness fyldt-livsstil. Så på den måde kom jeg stille og roligt tilbage, og nu har jeg det endelig fantastisk og kan kende mig selv igen.«

Camilla er helt afklaret med, hvor hun står i forhold til at deltage i en fitnesskonkurrence igen.

»Jeg vil ALDRIG stille op igen. Det har været så svært at få et sundt forhold til mad igen, så det skal jeg ikke.«

Hun har tabt en stor del af de 17 kilo og vil ikke ned på konkurrencevægten igen, da hun ved, den er usund og ikke en vægt, man kan leve med.

Bragt i samarbejde med Realityportalen.dk.