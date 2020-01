Reality-stjernen troede, hun var klar til en stor fest, men angsten overmandede hende midt på den røde løber.

Det sidste år har ‘Kongerne’-Kia mest af alt opholdt sig på det bosted, hun flyttede på for at få den nødvendige behandling for sin fødselsdepression og fødselspsykose. Men i anledning af Reality Awards i begyndelsen af januar valgte hun at bryde ud af de trygge rammer for igen at bevæge sig ud i kameraernes blitz.

På den røde løber så det ud til, at en glad Kia Sødergreen befandt sig godt blandt de mange reality-stjerner, men hendes smil var bare en facade.

'Jeg måtte kravle væk fra den røde løber, da jeg ikke kunne stå på mine egen ben. Jeg faldt om flere gange og tog derfor os meget tidligt hjem. Det var sådan en ubehagelig situation at stå i. Alle kom med vand til mig og prøvede at hjælpe mig. Folk troede, at jeg var stangstiv,' skriver den tidligere ‘Kongerne’-deltager i et opslag på sin Instagram-profil.

Satte sig selv under pres

I virkeligheden var det et voldsomt angstanfald, som ramte Kia på den røde løber, og hun var helt ædru, da hun omkring 21.30 var nødt til at forlade festen og blev hentet af sin mor og bror.

»Jeg har været påvirket efterfølgende på den måde, at jeg har været træt, og nogle af mine symptomer er blevet forværret efter det pres, jeg satte mig selv under ved at tager til Reality Awards. Men nu er det snart 14 dage siden, og jeg er ved at finde mig selv igen,« fortæller hun til Realityportalen.

Kia er nået frem til, at hun ikke var klar til at tage til en så stor fest og være omgivet af så mange mennesker.

»Men jeg havde glædet mig, og det var ærgerligt, at det skulle gå sådan. Men nu handler det bare om at komme op på hesten igen,« siger Kia.

Klar på mere reality i fremtiden

Hun bor derfor stadig på bostedet på Sjælland og modtager sin behandling.

»Jeg er nået rigtig langt, og det går fremad. Men der er et stykke vej endnu. Så lige nu holder jeg pause og fokuserer på at blive helt rask. Så vil jeg gerne i fremtiden deltage i forskellige events, for det er min hobby, og jeg elsker at være på.«

Kia har kæresten Walid, der også er kendt som Knaldperlen, og sønnen Marcus på 2 år, som bor i Nordjylland. Udover at hendes mål for 2020 er at lave mere tv, så er et klart mål også at blive rask og flytte hjem til familien.

Herunder kan du se Kias opslag fra Instagram.