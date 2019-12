Kærligheden brast for den stærke 'Robinson'-deltager.

Efter godt halvandet år som kærester har 30-årige Malou D. Petersen, som deltog i ‘Robinson Ekspeditionen 2016’, og den fem år yngre Mark Birkmose Skov-Olesen valgt at gå hver til sit. De to mødtes i sin tid igennem træningen, men til sidst blev det blandt andet også træningen, der kom imellem dem.

»Vi var kommet lidt fra hinanden og var mere venner end kærester, og så bruger jeg en del tid på min træning, det gjorde nok også, at jeg ikke kunne være den kæreste, han ønskede sig. Vi begge arbejder og træner, men jeg træner bare det mere og havde bare ikke den tid og kærlighed, han ønskede,« fortæller Malou.

Hun erkender da også, at deres alder kom til at spille en rolle, og aldersforskellen på de fem år gjorde, at der var flere ting, de så forskelligt på.

»Jeg kunne godt mærke, at jeg er det ældre. Jeg tror bare, at den måde vi gjorde tingene på som hverdagsting, såsom at rydde op efter dig selv og så videre, og så den måde vi talte med hinanden på. Der kun man godt mærke aldersforskellen,« forklarer hun.

Malou og Mark er dog stadig venner den dag i dag, men de taler ikke længere så meget sammen.

