Dronning Margrethe har udskudt sit regeringsjubilæum. Nu følger dronningen af Reality Awards efter med endnu en aflysning.

Efter statsministerens pressemøde fredag meddelte Kit Nielsen, der er kvinden bag Reality Awards, at også den fest udskydes. Det skriver Se og Hør.

Efter planen skulle hele Reality Danmark havde hædret sig selv og hinanden ved en stor prisfest den 21. januar. Men de seneste corona smittetal har fået arrangøren til at ændre planer.

»Showet bliver rykket på grund af corona og de nye restriktioner med forsamlingsloftet,« siger Kit Nielsen til Se og Hør.

Sidste år ankom Sy Lee til Reality Awards sammen med realitykollegaerne Trine Skjollander og Sigmund Trondheim. Alle tre blev efterfølgende smittet med corona. Foto Martin Sylvest. Foto: Martin Sylvest Vis mere Sidste år ankom Sy Lee til Reality Awards sammen med realitykollegaerne Trine Skjollander og Sigmund Trondheim. Alle tre blev efterfølgende smittet med corona. Foto Martin Sylvest. Foto: Martin Sylvest

For niende år i træk havde hun ellers inviteret både realitydeltagere og realityelskere til fest i januar. Nu udskydes prisfesten til marts måned, men endnu er der dog ikke sat en fast dato i kalenderen.

Deltagerne i sidste års prisshow ved af bitter erfaring, at corona kan være et problem ved den ofte løsslupne fest.

En ugen efter knap 500 deltagere sidste år var samlet til prisfest i Docken i København kom det frem, at også coronavarianten Delta dengang havde sneget sig med til fest.

Skønt alle deltagere blev bedt om at vise coronapas og i øvrigt holde afstand, blev flere efterfølgende erklæret coronasmittet.

Blandt andre den tidligere 'X Factor'-deltager Sigmund Trondheim, 'Ex on the beach'-stjernen Asbjørn Nielsen, Trine Skjollander fra 'Paradise Hotel' og 'Fristet'-legenden Sy Lee blev smittet.

»Det er pissetræls og irriterende, at der er blevet fundet coronatilfælde. Vi har gjort alt forarbejde, jeg føler, man kunne gøre, og så alligevel skete det her,« sagde Kit Nielsen efter festen.