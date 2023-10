Det startede så godt. Under deres bryllup i maj var både Sara Eckhardt og Rasmus Glasdam synligt begejstrede for den partner, eksperterne havde valgt til dem.

Men fem uger senere var der nærmest fysisk mærkbar afstand mellem de to, da de skulle svare på, om de efter at været blevet 'Gift ved første blik' ville blive sammen eller ej.

Mens Sara Eckhardt var ærlig om, at hun gerne ville fortsætte ægteskabet, levnede Rasmus Glasdam ikke forholdet en chance: Han ville skilles.

Hvordan kunne det gå så galt?

Der var fra første færd god stemning mellem Rasmus og Sara. Foto: DR Vis mere Der var fra første færd god stemning mellem Rasmus og Sara. Foto: DR

Som B.T.s anmelder efterfølgende skrev:

»Jeg er med på, at vi ikke ser alt i programmet. Men her virker det til, at et eller andet er gået mere skævt, end vi har set.«

Nu forklarer Rasmus Glasdam, hvad der fik ham til at miste troen på, at han og Sara Eckhardt kunne finde hinanden igen. Første spæde tegn på problemer viste sig, allerede før parret flyttede sammen i København:

»Sara og jeg havde en snak hjemme i hendes sofa, hvor jeg fortalte hende, at jeg har svært ved at vise følelser, hvis rummet og pladsen bliver taget af hendes følelser. Det var første gang jeg forsøgte at bryde lidt igennem, og dele mine følelser,« siger han og uddyber:

»Jeg følte dog ikke, at det havde nogen indflydelse i det lange løb, desværre. Men det var måske allerede her, at jeg blev bevidst om, at det blev svært at dele mine følelser.«

Under parterapien har Rasmus og Sara kæmpet med at forstå og give plads til hinandens måde at vise følelser på. Foto: DR Vis mere Under parterapien har Rasmus og Sara kæmpet med at forstå og give plads til hinandens måde at vise følelser på. Foto: DR

Gennem det meste af kærligheds-eksperimentet har Sara Eckhardt efterlyst intimitet og bedre kommunikation i forholdet til Rasmus. Ironisk nok, var det, det samme, Rasmus Glasdam manglede:

»Jeg savnede en forståelse og accept af mine følelser og behov. Det var enormt svært at være i en relation, hvor det var den andens følelser, der vægtede så meget,« siger han.

Selvom parret, efter Rasmus Glasdams ønske stort set ikke så hinanden den sidste uge af eksperimentet, fastslår han, at han helt til det sidste håbede, at han kunne vende stemningen i sig selv.

Først dagen før, de skulle svare på, om de kunne se en fælles fremtid for sig, traf han sin beslutning.

»Jeg vidste det nok først dagen før. Jeg ville forsøge at se om min følelse kunne vende, men det lykkedes ikke.«

Èn ting fortryder han:

»Jeg fortryder på en måde, at jeg ikke sagde fra før, men jeg ville virkelig gerne se om det ikke naturligt vendte sig.«

Selvom det ikke lykkedes Rasmus Glasdam at finde kærligheden, fortryder han derimod ikke sin deltagelse i ‘Gift ved første blik’.

»Aldrig. Jeg har fået så meget kærlighed, og jeg har lært så meget om mig selv, og om kærlighed til mig selv. Det har nok været min største hindring for at elske et andet menneske.«

Derfor leder han nu efter en kæreste som 'både kan rumme sig selv, og rumme mig'.

Hvor langt er er kommet med det projekt, vil han dog gerne holde for sig selv. Som han siger:

»Jeg har delt nok om mit datingliv for nu.«