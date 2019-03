Fredag fik Netflix-abonnenter adgang til ’The Disappearance of Madeleine McCann.’ Dokumentarserien opruller sagen om Madeleine McCann, der forsvandt sporløst fra sine forældres ferielejlighed i Praia da Luz, Portugal, i 2007.

Ikke mange timer senere begyndte de første reaktioner på serien at tikke ind. Det er brutal læsning.

I avisen The Guardian langer anmelderen ud efter seriens skabere for udelukkende at genfortælle den tragiske sag fra alle mulige vinkler i dramatiseret form – og ikke bidrage med noget nyt overhovedet.

'Det er vel en eller form for præstation at skabe noget, der er så moralsk og kunstnerisk bankerot, at dine seere ville få mere indsigt i sagen, hvis de sad i et mørkt lokale i ti minutter og forsøgte at forstå dybden af den lidelse, forældrene har følt de sidste ti år,' skriver The Guardian.

Avisen kvitterer med én stjerne.

Også The Telegraph var hurtigt på banen med en anmeldelse.

Her bliver serien kaldt ’oppustet og manipulerende’.

Den bliver også kritiseret for ikke at bidrage med noget nyt om sagen.

Er det okay at lave en dokumentarserie om Madeleine McCann's forsvinden, hvis ikke den bringer nye oplysninger frem?

Avisen kvitterer med to ud af seks stjerner.

Også The Independent stiller i en kommentar spørgsmålstegn ved, om true crime-bølgen er gået for langt, når en sag som Madeleine McCanns ender på Netflix i dramatiseret form.

Avisen problematiserer, at en begivenhed, der er så traumatiserende for Madeleines forældre, på den måde gøres til underholdning.

Allerede fredag morgen fik serien tæv.

Madeleine McCann forsvandt den 3. maj 2007. Foto: MELANIE MAPS Vis mere Madeleine McCann forsvandt den 3. maj 2007. Foto: MELANIE MAPS

Det skete, da en af værterne i tv-programmet ’This Morning’ langede ud efter dokumentarserien.

'Min bekymring er, at det, jeg ser, ikke er en dokumentar, ikke er noget faktuelt, men at det er lavet som ren underholdning,' sagde værten Eamonn Holmes.

Madeleine McCanns forældre, Kate og Gerry McCann, har da heller ikke ønsket at medvirke i dokumentarserien.

I en skriftlig meddelelse har de givet udtryk for, at de ikke kan se idéen med serien, og at de ikke mener, den bidrager positivt til opklaringen af, hvad der skete med Madeleine McCann den skæbnesvangre nat.