Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Det vakte ramaskrig, da Disney i 2019 kunne annoncere, at Halle Bailey skal spille hovedrollen i den kommende live action-udgave af 'Den lille havfrue'.

Den 22-årige skuespiller har nemlig sort kruset hår og mørk hud. Og det har Ariel jo ikke, lød det på blandt andet Twitter, hvor folk delte deres vrede under hashtagget #NotMyAriel.

I weekenden kunne Disney så endelig afsløre, hvordan 'virkelighedens' Ariel kommer til at se ud, da de offentliggjorde den første trailer til filmen, som får premiere næste år.

Og det har skabt en helt ny både positiv og rørende trend på TikTok.

22-årige Halle Bailey har fået rollen som Ariel i den kommende 'Den lille havfrue'. Foto: Evan Agostini Vis mere 22-årige Halle Bailey har fået rollen som Ariel i den kommende 'Den lille havfrue'. Foto: Evan Agostini

Er række mødre er nemlig begyndt at dele videoer på TikTok, hvor deres børn, som selv har mørk hud, ser det første glimt af den lille havfrue

»Hun er sort! Hun er så smuk. Er Ariel faktisk sort?« spørger en lille pige i en af de virale videoer, hvortil hendes mor svarer:

»I den her film er hun.«

I en anden video siger en anden pige begejstret:

»Hun er brun lige som mig.«

#MarleyGraceWORLD #littlemermaid2023 #blackgirlrepresentation #BlackGirlSeeThemselves ♬ original sound - JendayiS @jendayis682 Do you understand how it feels for our babies to see themselves in the fairy tales that the world said wasn’t made for them. Say what you want and complain all you want I hear nothing over the joy and excitement this little girl has over seeing a person that represent her. #littlemermaid

Og netop disse små film får hovedpersonen, den 22-årige Halle Bailey, gennem den shitstorm, som ramte hende i 2019 og blæser igen i kølvandet på traileren.

»Jeg ønsker, at den lille pige inde i mig samt de små piger, der er som mig, ser filmen og ved, at de er særlige, og at de på alle måder er prinsesser. Der er ingen grund til, at de ikke skulle være det. Den forsikring var noget, jeg havde brug for,« har hun udtalt til Variety.

Da Disney i 1989 udgav tegnefilmen 'Den lille havfrue' – en romantiseret omskrivning af H.C. Andersens dystre eventyr fra 1837 – har Ariel lys hud, blå øjne og ildrødt hår. Og kritikerne mener derfor, det er at lave om på noget helt fundamentalt, når man gør hende mørkere i den nye film og således ikke holder sig til det gamle forlæg.

Samtidig mener flere, at Halle Bailey udelukkende er et politisk valg, så Disney kan bryste sig af at være inkluderende.

H.C. Andersen er dansk – påpeges det – og de fleste danskere er hvide. Samtidig er det urealistisk at hendes hud er brun, når hun bor på havets bund, hvor solen ikke skinner.

Den modsatte grøft påpeger derimod, at selve konceptet 'havfruer' er urealistisk, hvorfor man ikke kan begynde at argumentere logisk for deres hudfarve.

Faktum er dog, at H.C. Andersen i 1837 beskrev den lille havfrues hud som 'klar og skær som et rosenblad', mens hendes øjne er 'så blå, som den dybeste sø'. Senere i eventyret beskrives hendes arme og hænder som 'hvide'.

'Den lille havfrue' kommer i biograferne 26. maj 2023.