»Jeg har haft et langt liv på kort tid,« griner rapperen Tessa i DR's nye portrætserie om hende.

Første afsnit af 'Tessas hævn' har netop fået premiere søndag, og i programmet følger man den i dag 21-årige stjernespire helt tæt. Så tæt, at man også bliver inddraget i hendes fortid som hjemløs og lovløs.

For Tessa er det vigtigt at tage ejerskab over egne hemmeligheder og fortid, og netop derfor er 'Tessas hævn' blevet til. Hun vil fortælle sin historie, før pressen gør det.

Og det gør hun så.

Hvorfor være her? Hvorfor? Folk er fucking ligeglade med dig. Jeg blev god til at være kold i røven og være ligeglad Tessa om de tanker, hun gjorde sig som teenager

I seriens første afsnit lader hun seeren få et indblik i en fortid, der er de færreste forundt. Som teenager boede Tessa på gaden, røg for meget hash og levede en grænseløs tilværelse.

Det hele eskalerede, da hun som 15-årig stak af fra sin mor, som hun boede hos. Den dag, hun forsvandt, var hun sammen med en tidligere veninde blevet taget i butikstyveri, fortæller hun i programmet.

Hver fredag drog makkerparret mod Odense for at lænse gågaden for alt, hvad de syntes, var flot. Og det fungerede. Lige indtil det ikke gjorde.

De blev snuppet og taget med på politistationen. Teenage-Tessa vidste godt, at hendes mor ville reagere voldsomt på situationen. Så hun turde ikke tage hjem.

Tessas debuterede sidste år på Roskilde Festival foran et kæmpe publikum. Foto: DR Vis mere Tessas debuterede sidste år på Roskilde Festival foran et kæmpe publikum. Foto: DR

I stedet stak hun af. Ingen vidste rigtig, hvor hun befandt sig. Den unge kvinde søgte ly for natten hos forskellige venner, og så holdt hun ellers ud på gaden.

En tilværelse, der selvsagt satte tanker i gang hos en teenagepige.

»Hvorfor være her? Hvorfor? Folk er fucking ligeglade med dig. Jeg blev god til at være kold i røven og være ligeglad,« fortæller Tessa i portrætprogrammet.

Meget er sket siden, men Tessa er stadig iskold. Det hersker der i hvert fald ingen tvivl om, når man lytter til hendes sange. Alle ved, Tessa er benhård.

Tessa optræder til Zulu Awards med sine helte, rapgruppen Suspekt. Hun er med på hittet 'Vil du med...' fra deres seneste album. Foto: DR Vis mere Tessa optræder til Zulu Awards med sine helte, rapgruppen Suspekt. Hun er med på hittet 'Vil du med...' fra deres seneste album. Foto: DR

På ganske kort tid har rapperen vundet indpas på den danske musikscene, og selv garvede rappere som Suspekt-herrerne lægger sig fladt ned over hendes talent. Hun er således også med på 'Vil du med ...' på deres seneste album.

Selv har Tessa til gode at udgive et helt album, men interessen for hendes musik må siges at være der. På Spotify alene er hittet 'Ben' blevet spillet mere end ni millioner gange.

Nu mener Tessa, at det er på tide at lade folk komme med ind under det iskolde ydre, og DR lægger platform til.

'Tessas hævn' består af fire afsnit og får løbende premiere på DR3 og DR TV de kommende søndage.