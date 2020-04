Coronakrisen har selvfølgelig også ramt TV 2. Nu melder stationen ud om fremtiden for deres mest populære programmer.

For det første satser man på at få premiere på femte sæson af tv-serien 'Rita' hen over sommeren. I den nye sæson åbner Rita, spillet af Mille Dinesen, sin egen lilleskole sammen med kollegaen Hjørdis, skriver TV 2 i en pressemeddelse.

Søndag den 14. juni er der premiere på en ny sæson af 'Hjem til gården'. Den skulle oprindeligt have haft premiere i marts måned, men blev altså udskudt.

Den nye tredje sæson af underholdningsprogrammet 'Stormester' skulle ligeledes havde haft premiere i marts. Nu satser man på at sende den nye sæson i sommermånederne.

Forårets store underholdningsshow 'X Factor' blev sat på pause af coronaen. TV 2 satser stadig på at gennemføre sæsonen, men kan endnu ikke melde noget nyt ud på den front.

Af nye programmer, som man håber på at kunne få optaget i sommermånederne, så de er klar til at blive sendt til efteråret er:

'Landmand søger kærlighed', 'Nybyggerne' og 'Toppen af poppen'.

Ottende sæson af 'Badehotellet' skulle være gået i gang med optagelserne nu. Det er blevet rykket til august, og så håber man ellers stadig at kunne have premiere på den nye sæson i begyndelsen af 2021.

Her i foråret skulle TV 2 også have haft premiere på et nyt underholdnings-danseshow med titlen 'Den vildeste danser' med Silas Holst, Mille Gori og Sonnie Fredie Pedersen. Her er optagelserne blevet skudt til efteråret.

Man satser derudover stadig på at kunne lave 'Vild med dans' til efteråret,

Til sidst er produktionen af en ny sæson af tv-serien 'Minkavlerne' og realityprogrammet 'Bachelor' udskudt til senere.

TV 2 tilføjer at alle produktioner selvfølgelig foregår under sikkerhedsmæssigt forsvarlige forhold.