'Ex on the Beach'-baben er vendt tilbage til Danmark efter fem hårde måneder.

Det er med blandede følelser, at reality-baben i dag er landet i Danmark efter fem måneder i Beijing. Opholdet er et led i hendes uddannelse på Københavns Universitet, hvor hun læser en bachelor i kinastudier.

Fagligt er hun blevet styrket og har fået en masse ny viden, men derudover har tiden i Beijing ikke været god for 23-årige Sidsel Borg. Hun vender hjem med stor glæde over gensynet med venner og familie, men hun er også mærket psykisk.

– Jeg har fået rigtig meget angst, mens jeg har været i Kina. Egentlig har jeg haft angst hele mit liv, men det har aldrig været så slemt, som det er nu. Det er dødsangst, jeg har, og det gør, at jeg ikke kan sove om natten, hvilket jeg er ved at blive vanvittig over. Så planen er at opsøge min læge for at høre, hvilke behandlingsmuligheder, der er, siger Sidsel til Realityportalen.

Tager også noget positivt med hjem

Sidsel oplevede, at det i Kina var svært at finde noget at få tiden til at gå med udover at gå i byen og studere.

– Jeg har ikke kunne spise sundt eller træne, og det har været forfærdeligt. Jeg har følt mig fanget. Når man bor på campus og kollegie, er der bare ikke meget frihed, så jeg har faktisk været rigtig deprimeret, fortæller hun.

Selvom der ikke er meget godt at sige om tiden i udlandet, så tager Sidsel dog også noget positivt med sig hjem.

– Jeg har opdaget, at vi har en så høj levestandard i Danmark, at jeg ikke tror, jeg vil leve noget andet sted.

Frem til begyndelsen af februar skal den tidligere ‘Ex on the Beach’-deltager, udover at få styr på sit helbred, holde ferie, inden hun fortsætter studiet ved at begynde på fjerde semester.

– Og så er der da lige en fyr, der skal besøges, siger Sidsel, der ikke vil nævne nogle navne.

Artiklen er bragt i samarbejde med Realityportalen.dk