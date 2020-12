Jonathan Lindinger, der spiller den unge engel Rafi i TV 2's aktuelle julekalender 'Juleønsket', var 13 år og gik i syvende klasse, da serien første gang blev sendt i tv tilbage i 2015.

I dag er han fyldt 18 og går i 2.G i gymnasiet. Han glæder sig til at genopleve julekalenderen, og se hvor meget der er sket i de sidste fem år.

»Det bliver især sjovt at høre min stemme. Det er jo teenageårene, der er gået,« fortæller han,

»Det var jo sindssygt overvældende at få rollen dengang. Jeg havde lavet noget teater og musicals og lidt tv forinden, men da jeg blev ringet op og fik at vide, at jeg skulle være med i en julekalender.. Det er jo bare noget af det største indenfor dansk tv,« husker han tilbage.

Jonathan Lindinger mindes, hvor mærkeligt det var nærmest fra den ene dag til den anden at blive et kendt ansigt. Han husker blandt andet med et grin, hvordan hans Instagram-profil på kort tid eksploderede i følgere fra få hundrede til mange tusinde følgere.

»Det var jo lidt en omvæltning, at når man gik ud, skulle man vise sig fra sin bedste side. Men det var også bare super fedt. Jeg er stadig taknemmelig i dag over, at jeg fik lov til at få sådan en oplevelse.«

Han har siden 2015 medvirket i et par kortfilm og lavet ting for DR's børneafdeling. Ellers har han mest koncentreret sig om sin skolegang, men når han om halvandet år bliver student, så vil han forsøge at se, hvad talentet kan bære.

»Jeg tror, jeg vil gå til en masse castings og se, om jeg kan få en fremtid indendfor skuespillerfaget. Jeg er faktisk kommet med på et projekt, som jeg skal lave her i december og i januar, som jeg tror kommer ud om et års tid. Det glæder jeg mig ret meget til.«

Fordi TV 2 i år genudsender 'Juleønsket' har han fået set sine medskuespillere Olivia Hillingsø og Helmer Solberg et par gange i løbet af den seneste måned. Men derudover er det mest de to andre unge skuespillere, der snakker sammen, da de går på samme gymnasium, forklarer Jonathan Lindinger.

'Juleønsket' bliver vist på TV 2 klokken 20.00.

