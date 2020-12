Læsere til lokalavisen Albertslund Posten havde undret sig over en række filmbusser i deres og havde derfor skrevet til avisen for svar.

Og snart blev mysteriet med de mange busser, der holdt parkeret ved et gymnasium i det, der hedder Oksens kvarter, afklaret.

Det viste sig nemlig, at det er en ny dansk serie, der bliver lavet til Netflix, som man er i gang med at optage, lyder det fra kommunen.

»Jeg kan bekræfte at det er til en Netflix-serie, og at vi har godkendelse til det,« udtaler Janus Enemark Nissen, kommunikationsmedarbejder i Albertslund Kommune.

Det er serien 'Chosen', som bliver indspillet. Bag den står makkerparret Christian Potalivo og Jannik Tai Mosholt, som også stod bag dommedagsserien 'The Rain'.

I 'Chosen' møder man den ensomme teenager Emma, som bor i en lille dansk by ved navn Middelbo.

En by, der blandt andet er kendt for et meteornedslag, som fandt sted 17 år inden serien udspiller sig, skriver DR.

Undervejs går det dog op for Emma, at ikke alt er, som det ser ud til at være. At det meteornedslag måske i virkeligheden ikke er den sande historie.

Serien dyrker i særdeleshed fascinationen af det anderledes, lyder det fra producerparret.

»Det er en stærk drivkraft i vores menneskelige natur, og samtidigt er vi som mennesker ofte mere optaget af, hvad der afskiller os, fremfor hvad der faktisk binder os sammen, hvilket var en stor inspiration for denne serie,« udtaler Mosholt og Potalivo.