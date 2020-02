Efter en uge med heftig kritik er radioværten Bille Sterll gået til tasterne for at undskylde den omdiskuterede episode af P1-programmet 'Søndagsfrokosten'.

Programmet blev sendt søndag den 23. februar, hvor der blev der talt om debattøren Liva Agger Jørgensens oplevelse af at være blevet voldtaget.

Og nu – næsten en uge senere – indrømmer radioprogrammets vært, Bille Sterll, at programmet gik over grænsen.

Det skriver hun på sin Facebook-profil.

'Den diskussion hører selvsagt ingen steder hjemme. Det var heller ikke min ide med at bringe klippet. Men jeg tænkte mig ikke nok om, og jeg fik ikke bremset en samtale, der løb af sporet. Som vært er det mig, der sætter scenen, og derfor er det mit ansvar. Jeg begik en fejl, og jeg var langt fra skarp nok i situationen,' skriver hun blandt andet.

I det omtalte program deltog tidligere forsvarsminister Gitte Lillelund Bech, debattør Karen West og lederskribent i Information David Rehling sammen med vært Bille Sterll.

De skulle forholde sig til Liva Agger Jørgensens fortælling, som hun før har stået frem med.

Men problemet var blandt andet, at søndagens fremlagte historie indeholdt flere faktuelle fejl, påpegede Liva Agger Jørgensen efterfølgende.

Programmet havde desuden benyttet sig af klip fra Liva Agger Jørgensens tidligere deltagelse i 'P1 Morgen'.

Klip, som ifølge Liva Agger Jørgensen var 'taget ud af kontekst' og 'ikke giver mening'.

Liva Agger Jørgensen påpegede efter programmets udsendelse også, at hun ikke var blevet kontaktet for at give en kommentar, og at de tre gæster i perioder grinede sig gennem samtalen, hvilket var 'ydmygende'.

Kritikpunkter, som Bille Sterll er enig med hende i, hvorfor hun også har sendt Liva Agger Jørgensen en undskyldning.

'Du har fuldstændig ret. Og som vært på 'Søndagsfrokosten' i søndags vil jeg gerne give dig en undskyldning.'

'Der er faktuelle fejl i vores omtale af din voldtægt, vi kloger os på din personlige historie, og stemningen er helt forkert og upassende,' skriver hun i sin undskyldning på Facebook:

'Du delte en væsentlig og personlig historie, som jeg ikke tog godt nok vare på, og jeg er ked af at have udsat dig for det. Så hermed min uforbeholdne undskyldning.'

I sit opslag skriver Bille Sterll også, at den igangværende uge har været 'den hårdeste i hendes 26 år som journalist'.

'Flere af jer, som har arbejdet sammen med mig i årenes løb, har undret jer, fordi I oplever mig som omhyggelig og samvittighedsfuld. Andre har peget på ironien i, at jeg selv bakker 100 procent op om, at sex forudsætter samtykke. Men det viser måske bare det indlysende, at vi alle begår fejl. Så meget desto mere vigtigt er det, at vi erkender dem uden forbehold, rydder op og bliver klogere.'

Kritikken fik også DR til – 'helt usædvanligt' – at fjerne programmet fra deres hjemmeside.

Det forklarede Judith Skriver, der er redaktionschef på Kultur og Samfund i DR, til Berlingske.

Her lagde hun sig fladt ned og erklærede sig enig i Live Agger Jørgensens kritik af programmet.