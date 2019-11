Natten til fredag gik Danmarks nye radiokanal Radio4 i luften.

Trods tekniske udfordringer i de første sendetimer er programchef Rikke Hedman glad for måden, de er kommet i gang efter at have taget over fra Radio24syv.

»På indholdssiden er det gået rigtig godt. Vi har haft mange nye værter i æteren, og vi synes, vi har haft en fin tone. Vi lyder af det, vi gerne vil være på indhold,« fortæller Rikke Hedman til B.T..

Hun erkender, at de lydmæssigt ikke er helt der, hvor de skal være endnu.

»Følelsen af at være kommet i luften er jo skøn, for det er noget, vi har knoklet for de sidste måneder. Så selvfølgelig er det frustrerende, at vi ikke kommer helt ud med det, vi har arbejdet for. Det er ingen hemmelighed, at vi har mang udfordringer på lyden i øjeblikket. Men vi arbejder på højtryk på at løse problemerne.«

Lydniveauet har det første døgn drillet hos flere lyttere. Det havde de ikke forventet på forhånd, fortæller Rikke Hedman.

»Vi havde naturligvis løst problemerne på forhånd, hvis vi havde vidst, de var der, men man kan jo ikke teste hele udsendelsen på forhånd. Vi håber dog at kunne invitere folk med indenfor igen hurtigst muligt.«

Hun fortæller, at de har fået mange lytter-henvendelser. Folk sms'er og ringer ind til værterne med lykønskninger.

Særligt programmet 'Asgers Sauna' er blevet taget rigtig godt imod fortæller Rikke Hedman.

Dog er der også lyttere, der lige skal lære, at det ikke længere er Radio24syv, der sender.

»Mange ringede ind under Ring til Due. Og så var der nogen, der troede, de skulle lytte til Radio24syv og troede, at vores kanal ville være det samme. Men det er det jo ikke.«

