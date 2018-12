Skuespiller Jan Linneberg meddelte for nylig, at når Pyrus næste år har 25 års jubilæum, så vil skuespilleren samtidig lægge den populære nisse på hylden.

Men der er ikke nødvendigvis et uigenkaldeligt farvel.

»Han kan da godt stadig dukke op, hvis der er et velgørenhedsarrangement, men jeg synes, det er passende, at det eller stopper nu,« forklarer skuespiller Jan Linnebjerg til B.T.

Han fortæller, at han har fået flere henvendelser fra folk, der er kede af udsigterne til, at Pyrus fra næste år vil være fortid.

Alletiders Nisse blev præsenteret tilbage i 1995. Foto: JAN JØRGENSEN Vis mere Alletiders Nisse blev præsenteret tilbage i 1995. Foto: JAN JØRGENSEN

Men behøver det nu også at være sådan?

På Facebook foreslår brugeren Nina Pedersen en ny julekalender, hvor Pyrus og Kandis er voksne og har fået deres egne frække nissebørn - og sådan en idé er ikke helt dum, mener Jan Linnebjerg.

»I virkeligheden er det nok sådan, at enhver redaktør nok gerne vil opfinde deres egen julekalender, men at lave et remake af Pyrus ville da ikke være udelukket,« siger skuespilleren og tilføjer:

»Hvis de sagde: Nu får Pyrus og Kandis børn, han skal holde dem i ørerne, og hvor skidt kunne det så gå? Den ligger da lige til højrebenet. Hvis de ringede, så ville det da være en overvejelse værd,« siger Jan Linnebjerg, der dog ikke tror, ideen er realistisk, selvom den er sjov.

Også skuespiller Christiane Bjørg Nielsen, der spillede rollen som Kandis, synes, ideen om endnu en Pyrus-julekalender kunne være sjov.

»Den har vi gået og tænkt på mange gange, og det kunne da godt være sjovt, det vil jeg ikke udelukke. Jeg siger aldrig nej på forhånd til noget som helst, og om ikke andet så for samlingens skyld. Gyldengrød kunne være nisse-olding,« griner skuespilleren.

Hun understreger dog, at det kan gå begge veje med sådan et remake, og det er en overvejelse værd, hvorvidt Pyrus-æraen er slut.

Spørger man Martin Miehe-Renard, der var instruktør og producer på samtlige fire Pyrus-julekalendre, så er ideen om en opfølger oplagt.

Ville du se en julekalender med Pyrus og Kandis, der er gamle og har fået nissebørn?

»Den idé har jeg såmænd haft længe, men det er jo helt og holdent op til TV 2, og de er nok et helt andet sted nu om stunder,« siger instruktøren.

B.T. har været i kontakt med TV 2 for at høre, om kanalen er interesseret i at lave endnu en Pyrus-julekalender.

Desværre for Pyrus-fans derude synes det ikke at være tilfældet.

»Det har vi ingen aktuelle planer om,« lyder svaret fra TV 2’s fiktionschef, Katrine Vogelsang.