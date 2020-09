Den 58-årige tidligere barneskuespiller Pusle Helmuths liv kørte på skinner, da hun fik rollen som Pusle i 'Min søsters børn'. Men bagved lå en hård barndom.

Pusle Helmuth så nemlig ikke sin far, den kendte skuespiller Frits Helmuth, og det er noget, som plager hende den dag i dag.

Det fortæller hun om i tirsdagens afsnit af 'Til middag hos', hvor Frederik Nonnemann, Jesper Nielsen og Cecilie Schmeichel er på besøg hos den tidligere barnestjerne.

Her fortæller hun, at forældrene blev skilt, da hun var helt lille, og at hun derfor ikke så sin far, før hun var seks-syv år. Det møde skete under en film, hvor Frits Helmuth og Pusle Helmuth skulle spille sammen.

Pusle Heltmuth fortæller om sin barndom. Foto: TV 3

Selv fortæller Pusle Helmuth, at hun intet husker om mødet dengang, og at hun aldrig rigtig fik et ordentligt forhold til sin far:

»Jamen, det har jo været afbrudt i hele min opvækst. Og så tror jeg, at han har været lidt inde i mit liv, og så er de (hendes forældre, red.) vel blevet uvenner, og så er han røget ud igen. Så kom han til min konfirmation, og der så jeg ham lidt, og så røg jeg ud igen,« fortæller Pusle Helmuth i programmet og fortsætter:

»Så begyndte jeg at se ham som voksen. Og så tog hans drikkeri til. Da min far han døde, var jeg jo den eneste, der ikke måtte besøge ham på hospitalet. Han ville ikke se mig, fordi jeg mindede for meget om min mor.«

Her fik Pusle Helmuth beskeden om, at faren kun ville se hende, hvis han enten fik det bedre, eller at han vidste, at han skulle dø:

Skuespiller Frits Helmuth. Foto: ERIK JEPSEN

»Så jeg gik derhjemme i tre uger og ventede på enten den ene eller anden opringning. Og midt under aftensmaden, en torsdag eller tirsdagen aften, fik jeg en opringning inde fra rigshospitalet.«

Her lød beskeden, at faren nu var klar til at se se Pusle Helmuth, og hun tog derfor ind og besøgte ham. Her spurgte han hende, hvordan det gik.

»Og så kan jeg bare huske, at jeg siger til ham 'far, jeg elsker dig', og så siger han 'jeg elsker også dig'. Og da jeg går ud af den der gang, så ved jeg bare, at jeg ikke ser ham mere,« fortæller en tydeligt berørt Pusle Helmuth og fortsætter:

»Så kom jeg hjem, og om søndagen bliver vi kaldt ind. Der var han gået i leverkoma. Der var ikke mere at gøre. Han havde drukket sig ihjel.«

Pusle Helmuth som barn sammen med sin mor, Jeanne Darville. Foto: Ole Buntzen

Efter farens død dukker der et brev op, som overrasker Pusle Helmuth. Det sker i forbindelse med, at Gyldendal gerne vil lave en selvbiografi om faren, hvilket de får lov til.

»Vi er ude til sådan en frokost med Gyldendals direktør, forfatteren til bogen, min storebror og mig. Og vi sidder og spiser, og jeg glemmer det ikke. Jeg spiser en rejemad, og så siger vores gode forfatter lige pludselig: ‘Din far ville dig jo gerne.'

Og det er nogle ord, der er hårde for Pusle Helmuth at sluge. Hun forstår nemlig ikke, hvad forfatteren mener med det:

»Jeg fandt jo et brev nede i din søsters kælder, hvor der stod, at han egentlig havde søgt om at få forældremyndigheden over dig, da de skulle skilles,« fortalte forfatteren til Pusle Helmuth:

»Og der var jeg godt nok ved at blive kvalt i min rejemad. Jeg kunne bare mærke den der kæmpe klump, og jeg tænkte bare: 'Hvad er det, du sidder og siger til mig?'«

Efter den besked var der mange ting, der fløj gennem hovedet på Pusle Helmuth:

»Der skulle jeg faktisk igennem endnu en bearbejdning, for tænk, hvis jeg havde kunnet redde ham. Tænk, hvis det er min skyld, at han har drukket sig ihjel, fordi han ikke havde kontakt med sin førstefødte datter,« fortæller Pusle Helmuth og afslutter med, at hun dog kom til den konklusion, at der ikke var nogen, der kunne have reddet hendes far.

