Radioprogrammet 'Shitstorm' har sendt for sidste gang.

Fra dags dato er det meldt ud, at programmet lukker og slukker. Det oplyser DR i en pressemeddelelse.

Baggrunden for lukningen bunder i den seneste tids skriverier om programmets vært Mads Aagaard Danielsen.

»Med historien om programmets værts adfærd og krænkelser, tror vi ikke på at programmets integritet kan genetableres. Også selvom resten af det meget dygtige hold, der laver programmet, hverken har lod eller del i den pågældendes krænkelser,« oplyser ledende redaktionschef Gustav Lützhøft i pressemeddelelsen.

Sagen om Mads Aagaard Danielsen kom søndag i Berlingske, hvor mediet kunne dokumentere, at flere personer havde været udsat for grov chikane, krænkelser og truende adfærd fra P1-værten.

»I dialog med blandt andre 'Shitstorm's hidtidige medvært, Sanne Cigale, er det derfor besluttet at programmet omgående lukkes,« slår Gustav Lützhøft fast i pressemeddelelsen, som bakkes op ad Sanne Cigale.

»Jeg mener ikke, at 'Shitstorm' kan fortsætte i forhold til min, kildernes eller DR’s integritet.«

DR oplyser videre, at man vil udvikle et nyt koncept, der skal tage over for 'Shitstorm'.

Mediehuset vil i de kommende uger klarlægge det nye format, hvor debatkultur og social medier skal være omdrejningspunkterne.

Flere personer fra 'Shitstorm'-formatet skal dog være med omkring det nye projekt.

Derudover har man også rekrutteret andre med ombord, som ifølge DR 'kan være med til at løfte dækningen nye steder hen'.