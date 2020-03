Flere seere mente lørdag aften, at der både var problemer med DR's lyd og stemme-app ved årets Melodi Grand Prix.

Showet blev afholdt i Royal Arena i København. Som bekendt blev det afholdt uden publikum efter statsminister Mette Frederiksen fredag meldte ud, at man grundet corona-spredning ikke bør afholde events med over 1.000 mennesker samlet.

Gustav Lützhøft, der er DR's ansvarlige for Dansk Melodi Grand Prix, fortæller til B.T., at de ikke registrede problemer ved hverken lyd eller app.

»I forhold til lyden så sidder der selvfølgelig topprofessionelle lydfolk på sådan et show og følger med hele tiden og retter ind og sørger for, at lyden er så god, som det overhovedet kan lade sig gøre,« forklarer han.

»Der har mig bekendt ikke været større udfordringer med lyden. Jeg har selv stået og set showet med journalisterne ude i presserummet, og vi har heller ikke konstateret større lydproblemer. Det handler rigtig meget om, hvilket tv man ser det på, eller hvilket signal man ser det igennem. Der er mange faktorer, der spiller ind, som vi ikke er herre over. Men jeg er selvfølgelig ked af, hvis nogen - uanset grund - har oplevet dårlig lyd,« tilføjer han.

»Med hensyn til vores app. Jeg har lige tjekket op, og der er kommet masser af stemmer ind. Der har ikke været nogen fejl på app'en, så vidt jeg kan se.«

Oplevede du problemer hjemmefra stuen? Skriv til krdn@bt.dk hvis du har noget at klage over.

