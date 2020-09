'Rygte nummer tre: Vil 'Prison Break' sæson seks ske? Ja...'

Sådan skriver skuespiller Dominic Purcell på sin Instagram-profil tirsdag.

Og det har medført en del kommentarer til opslaget, hvor fans næsten ikke kan tro, at der kommer en sæson seks:

'Kommer der seriøst en sjette sæson?', 'Jeg har gåsehud over, at han har sagt ja' og 'Du har lige reddet min dag' lyder nogle af de mange kommentarer.

Vis dette opslag på Instagram Rumor number 1. I’m old. Yes. I’m 50.....Rumor number 2. I’m bald. No I have a full head of hair; the people demand I shave it. Rumor number 3, Will season pb 6 happen. Yes.....Rumor number 4. Do I like humans? No. Not on mass. Definitely not. Et opslag delt af (@dominicpurcell) den 21. Sep, 2020 kl. 8.58 PDT

Men der er da også nogle, der tvivler på, om det er sandt. For efter fem sæsoner af den populære serie var 'Prison Break: The Final Break' angivelt afsluningen på serien. Planer for en sjette sæson var blevet annonceret, men derefter blev det tilsyneladende lagt på is igen.

Dengang lød ordene:

»Der er i øjeblikket ingen planer om at genoplive "Prison Break" eller andre serier - men når skaberne kommer med en historie, som de synes, det er tid til at fortælle, er vi klar til at lytte,« sagde Charlie Collier, Fox's underholdningsleder, ifølge filmwebstedet Slash Film i august 2019.

Dominic Purcells nye Instagram-opslag går da også i strid mod tidligere udtalelser fra blandt andet skuespiller kollegaen Wentworth Miller.

Dominic Purcell og Wentworth Miller. Foto: TOMMASO BODDI Vis mere Dominic Purcell og Wentworth Miller. Foto: TOMMASO BODDI

Han skrev nemlig på Instagram i januar, at det var usandsynligt, at der kom en sjette sæson af 'Prison Break' i løbet af 2020.

Wentworth Miller understregede dog, at han ikke vidste, hvornår eller om der ville blive lavet en sjette sæson, og at det desuden heller ikke var hans beslutning.

Mere optimistik er Dominic Purcell. Det er nemlig ikke første gang, at han kommer med små hints omkring en ny sæson.

Ifølge The Independent har skuespilleren tidligere skrevet et opslag, hvor han fortæller, at oktober er en mulig startdato for produktionen.

Om det er coronapandemien, der har gjort skuespilleren ekstra motiveret, er svært at sige, men han har i hvert fald selv udtalt følgende på de sociale medier:

'Det mareridt, som denne virus er, har kun givet mig øget fokus på og ønske om at lave en 'Prison Break' sæson seks. Jeg er meget optimistik med hensyn til social distancering og nøje at følge eksperternes anbefalinger om, hvordan man håndterer denne unikke katastrofale pandemi,' skrev han og fortsatte:

'Vi vil slå coronavirussen og virksomheder som Netflix er desperate efter indhold.'

Da sæson fem af 'Prison Break havde premiere i 2017, var det ni år siden, at den fjerde sæson blev sendt. For dedikerede fans var en glædelig genforening.

Den populære kriminalserie havde først premiere på den amerikanske tv-kanal Fox i 2004. 'Prison Break' fulgte Michael Scofield, som er spillet af Wentworth Miller, som bevidst er fængslet med en plan om at flygte med sin bror, den dømte morder Lincoln Burrows, som bliver spillet af Dominic Purcell.