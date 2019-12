Den unge mor er kommet ud på den anden side efter en sygemelding med stress, så nu skal hun finde ud af, hvordan hun igen kan få SU til at forsørge sig selv og sin familie, indtil hun kan søge ind på drømmeuddannelserne.

Tilbage i september måned sidste år startede Princess Natascha på grundforløbet som sosu-assistent.

Grundforløbet blev hun færdig med i februar i år, da hendes yngste søn, Miso, var blot en måned gammel.

»Så tog jeg min barsel, og så havde jeg barsel indtil august, tror jeg. Så læste jeg så fjernundervisning derfra, indtil nu, hvor det så var planlagt, at jeg skulle have startet op på hovedforløbet af sosu-assistenten. Men der kom jeg så ikke ind. Man skal søge elevplads, men hvis man ikke får elevplads, så kommer man ikke ind på uddannelsen, og jeg fik ikke nogen elevplads,« fortæller Princess ærligt til Realityportalen.

Gik ned med stress

Da Princess så stadig læste fjernundervisning, mens hun fandt ud af, hun ikke kom videre på hovedforløbet, så endte det hele med at ramle for den unge mor.

»Så blev jeg så sygemeldt fjorten dage fra fjernundervisning, fordi jeg gik ned med stress. Det var også på grund af alt det, der skete med David i min graviditet, og så skulle jeg stå helt alene under graviditeten og så også efterfølgende med en baby og eksaminer. Miso var jo en hel måned gammel, før jeg faktisk var færdig med min uddannelse, så den første måned har jeg jo haft ham med i skole,« forklarer Princess og fortsætter:

»Så det var ret presset det hele lige der, så jeg tror bare, min krop sagde: Tag lige en slapper. Så holdt jeg lige fjorten dages sygemeldingspause, og det er jeg så færdig med nu her, og så er det så, at jeg skal finde på noget andet at lave.«

SU fremfor kontanthjælp

Princess har nemlig ikke opgivet drømmen om at komme ind på hovedforløbet af sosu-assistenten, men der kan man først søge igen til august, fortæller hun.

»Så lige nu går jeg bare og laver ikke noget. Jeg skal lige finde ud af, hvad jeg skal lave. Men jeg tænker at tage noget fjernundervisning-et-eller-andet, altså nogle HF-enkeltfag, bare for at lave et eller andet her det første halve år, indtil jeg kan søge igen. Psykologi er jeg rigtig glad for, jeg elsker alt det pyskologiske med mennesker, så det tænker jeg helt klar bliver noget af det, jeg kommer til at læse som fjernundervisning,« lyder det fra Princess.

Hun forklarer, at “man altid kommer ind på fjernundervisning”, hvor hun i så fald ville skulle starte omkring slutningen af januar.

»Det er sådan planen er, fordi jeg vil gerne have noget SU, jeg gider bare ikke gå hjemme på kontanthjælp. Også for at være sikret en ordentlig indtægt. Fordi jeg kan sgu ikke klare mig på en kontanthjælp, det kan jeg ikke,« forklarer den unge mor, der dog også har flere planer:

»Så tænker jeg sideløbende også at prøve at søge noget fuldtidsarbejde som noget ufaglært SOSU-hjælper eller et eller andet. Får jeg så et arbejde, så dropper jeg selvfølgelig ud af mit enkeltfag, det er klart.«

Fremtidige uddannelsesplaner

Når man så igen kan søge om optagelser på de forskellige uddannelser til næste år, så er sosu-assistentens hovedforløb, hvor der skal findes en praktikplads, faktisk ikke den eneste mulighed, som Princess har overvejet i forhold til fremtidige uddannelser.

»Så til august søger jeg ind på assistenten og så social- og sundhedshjælper. Og så tænker jeg også at søge ind som politikadet. Jeg har altid gerne ville være politimand, men jeg er bare ikke høj nok. Så da jeg så, de havde politikadetten, så tænkte jeg: Skulle man prøve? Bare for at prøve,« griner den unge mor og fortsætter:

»Og så har jeg overvejet ambulanceredder også. Der har jeg også de karakterer, der skal bruges for at komme ind på den. Så det er de fire forskellige, jeg har overvejet at søge her til august, hvor der så er større chance for at komme ind på et eller andet,« forklarer hun.

Artiklen blev bragt i samarbejde med Realityportalen.dk