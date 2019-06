Princess Natascha har opgivet drømmen om at blive gift i sin ellers indkøbte brudekjole.

I ‘De unge mødre’ har man set Princess Natascha Ellen kaste sig ud i lidt af hvert, og en af hendes påfund var at købe en brudekjole, som hun fandt i en genbrugsbutik og bare faldt pladask for. Så sent som i efteråret afslørede den unge mor under en spørgerunde på sin blog, at hun stadig havde brudekjolen.

Har du stadig din brudekjole? Og opbevarer du den stadig i en BR pose?, lød spørgsmålet fra en læser, hvortil Princess svarede:

»Ja, har stadig min brudekjole, og den hænger på en bøjle i mit skab, indtil den dag jeg skal bruge den.«

Nu er hun dog kommet på andre tanker, for i salgsgruppen ‘Køb, salg eller gives væk, Gedser og omegn (den gamle Sydfalster kommune)’ har Princess sat sin brudekjole inklusiv alt tilbehør til salg.

'Har købt det hele brugt selv, og jeg fik det aldrig brugt, så det er kun brugt en gang. Sko str 36 pris 50 kr. Strømpebånd str S 15 kr. Taske 30 kr. Slør cirka 3 meter 100 kr. Kjole str M 150 kr. Samlet 300 kr plus porto,' skriver Princess i annoncen, som kan ses HER.

Af salgssiden fremgår det altså, at den unge mor har opgivet drømmen om at blive gift i den kjole. Princess har ikke selv ønsket at kommentere på, hvorfor hun har valgt at sætte kjolen til salg.

