'De unge mødre-deltageren er langt fra tilfreds med kommunen, der har besluttet at give hende en ny sagsbehandler.

Siden Princess Natascha Ellen Linea Kaup blev mor for første gang, har hun haft en del kontakt med kommunen, der tvangsfjernede datteren Lia, som den unge mor dog siden fik igen.

Siden har skiftende kommuner fulgt godt med i livet hos ‘De unge mødre’-deltageren, der snart bliver mor til sit tredje barn. De seneste to år er det Guldborgsund Kommune, der har været i kontakt med Princess Natascha, og dem er hun langt fra tilfreds med lige i øjeblikket. Det fortæller den unge mor i et indlæg på sin blog.

»Jeg er så mega sur, hidsig og har bare lyst til at bede dem fucke LANGT, LANGT væk«, skriver Princess Natascha.



Ny sagsbehandler igen

Årsagen til Princess Nataschas utilfredshed skal findes i, at kommunen igen har givet hende en ny sagsbehandler. Det er hendes fjerde siden flytningen til Guldborgsund Kommune og hendes tolvte i alt.

»Jeg må indrømme, at jeg ikke gider at starte forfra igen. Det har taget mig lidt over et år at stole på den sagsbehandler, jeg har nu, og selvom hun er super sød, kender jeg jo ikke den nye. Jeg har virkelig ikke lyst til at starte fra bunden af igen og skulle til at lære at samarbejde med en ny sagsbehandler, for det stresser mig sindsygt meget hver gang«, skriver den gravide unge mor, der bestemt ikke er tilfreds.

»For noget andet er jo også, at den familiebehandler, mine børn er blevet knyttet til, og som de kender, også skal skiftes ud, og de skal måske igen til at lære helt nye mennesker at kende. Tænker kommunen overhovedet på, hvor meget det stresser en familie konstant at få sagsbehandlerskift, og hvor meget det gør børnene forvirret, da de hele tiden skal forholde sig til nye mennesker? ARGH, LORTESYSTEM«, slutter hun.



