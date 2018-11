De unge mødre'-deltageren afslører nu det navn, hun har givet til sin kommende søn.

Princess Natascha Ellen Linea Kaup er gravid igen, og til januar bliver hun mor for tredje gang, når hun føder en søn. Identiteten på barnets far var længe hemmelig, men ‘De unge mødre’-deltageren bekræftede tilbage i maj over for Realityportalen, at de to var kærester. Hun fortalte, at de havde kendt hinanden on/off i fire år og var officielt blevet kærester, lige inden Princess Natascha blev gravid.

I weekenden løftede den unge mor så endelig sløret for farens identitet, men desværre bliver det ikke den store familielykke, som hun drømte om. Hun har nemlig fundet ud af, at faren, David Bertelsen, der også tidligere har medvirket i ‘De unge mødre’ sammen med kæresten Bente, allerede har en anden kæreste, og at han ikke vil være i sønnens liv.



Artiklen fortsætter under videoen, hvor du kan høre Princess Natascha fortælle om sine politiske mærkesager.





Det skrev hun på sin blog, hvor hun i weekenden fortalte hele historien om hende og David og det forhold, hun troede, de havde. Nu er familieidyllen så endegyldigt ødelagt, men det er ikke noget, hun tager så tungt. Det fortæller hun til Realityportalen.

»Lige nu gør det mig faktisk ikke så meget. Det kan være, det rammer mig senere, men jeg har det faktisk fint nu. Jeg føler mig lidt dum, fordi jeg jo blev advaret om det. Folk skrev til mig, om jeg godt vidste, at han havde en kæreste, men jeg troede bare, det var noget, de skrev for at skabe drama. Det gør folk tit med mig, så jeg ville ikke lytte, og det fortryder jeg lidt«, siger hun.

Længe havde parret ellers leget far, mor og børn, når David var på besøg, og det var planen, at han skulle være flyttet ind hos hende den 1. november. I weekenden måtte hun så sande, at det ikke kommer til at ske.

»Han har overnattet her én gang, siden vi blev kærester, og ellers er han kommet efter skole og har været her i nogle timer eller sent om aftenen – måske når kæresten og børnene var gået i seng. Når jeg ser tilbage, så har det selvfølgelig været lidt underligt, men jeg tænkte ikke over det der, fortæller den unge mor, der dog ikke er tvunget til at flytte, fordi David ikke flytter ind.«

»Jeg kan sagtens bo her alene. Det har jeg jo allerede gjort i nogle måneder. Jeg har tidligere med en ekskæreste været tvunget til at flytte, fordi det ikke gik, og jeg ikke kunne sidde i lejligheden alene, og der besluttede jeg mig for, at det aldrig skulle ske igen. Så det betyder ikke noget, at han ikke flytter ind.«

Fandt navnet ved et tilfælde

Princess Natascha troede, at de skulle være forældre sammen, og derfor var det selvfølgelig også en fælles beslutning, da barnets navn skulle findes. Her var en lang række navne inde i billedet – blandt andet Adolf og Huxi – men beslutningen er nu taget, og det bliver ingen af de to. I stedet skal den kommende søn hedde Alvin, men stavet på en lidt anden måde. Stavemåden vil hun dog ikke ud med endnu.

»Det var egentlig et rent tilfælde, at vi kom på det navn. Vi tænkte på Alex på grund af filmen ‘Alex og de frække jordegern’, men så opdagede vi, at han jo hedder Alvin. Vi syntes, at det var meget sødt, og derfor valgte vi det. Han får også et mellemnavn med Al, så det passer til Lia og Novah (der er døbt Lia Linea og Novah Noice, red.), men det vil jeg ikke offentliggøre endnu«, fortæller den unge mor.

Hvis hun allerede tidligt i graviditeten havde fundet ud af, at hende og David ikke skulle være en familie sammen, så havde hun dog valgt et helt andet navn.

»Hvis det kun stod til mig, så havde jeg valgt Holger efter min oldefar. Men det var David bare ikke med på, så vi måtte finde på noget andet«, fortæller Princess Natascha, der dog ikke har tænkt sig at skifte tilbage til Holger, selv om hun er blevet single.

»Nej, vi holder fast i Alvin. Jeg synes, det er et sødt navn, og det er jo det, vi har kaldt ham hele graviditeten. Så det vil også være synd for Lia, hvis vi skiftede nu. Jeg er rigtig glad for Alvin.«

Bekymret for uddannelse

Selv om Princess Natascha ville ønske, at hun havde hørt på sine følgere og alle andre, der advarede hende om David, så var det allerede for sent, da de skrev.

»Jeg var allerede gravid, så det havde jo ikke ændret på det. Men det havde måske hjulpet lidt på planlægningen«, griner hun.

Der er nemlig én ting ved hele situationen, der gør hende lidt urolig. Hun bliver nemlig først færdig med første del af sin uddannelse i slutningen af januar.

»Jeg er lidt bekymret for, hvad det kommer til at betyde for min uddannelse. Det var jo planen, at David skulle tage de første fire ugers barsel, så jeg kunne blive færdig og efterfølgende gå på barsel. Men det kommer nok ikke til at ske nu, så jeg må finde på noget andet. Jeg er dog sikker på, at det nok skal gå«, siger Princess Natascha, der er i gang med planlægningen.

»Jeg behøver kun være i skolen, når jeg ikke kan lave tingene hjemmefra – naturvidenskabsforsøg for eksempel. Der er måske tale én eller to gange om ugen i de omkring fire uger, så der kan min far træde til. Det havde da været noget nemmere, hvis David havde holdt vores aftale, men sådan er det jo. Jeg klarer det selv, fastslår den unge mor, der allerede nu ved, at David ikke vil se sin søn.«



Artiklen er bragt i samarbejde med Realityportalen