Den unge mors søn har det rigtig godt, men det er endnu ikke slået endeligt fast, hvem hans far er.

Princess Natascha Ellen Linea Kaup blev i starten af januar mor til tre, da sønnen Miso kom til verden. Mens fødslen gik godt, gik alt ikke helt efter planen i den første tid, hvor sønnen kæmpede for at tage på i vægt. Den unge mor fik derfor noget af et chok, da sundhedsplejersken kom på besøg seks uger efter fødslen og fortalte, at han ikke var vokset nok.

Der blev lagt en plan for, hvordan Miso skulle spise for at tage på i vægt, men det fungerede heller ikke, og derfor blev sønnen indlagt i starten af april, hvor han gennemgik diverse undersøgelser. Alle var dog negative, og nu lysner det også for ham. Det fortæller Princess Natascha til Realityportalen.

Miso er en glad dreng, der nu også vokser, som han skal.

»Han har det rigtig godt. Han har taget på, og da sundhedsplejersken var her i sidste uge, sagde hun, at hun ikke behøvede at komme mere, fordi han har taget så flot på,« siger den unge mor og fortsætter:

»Det var selvfølgelig en rigtig dejlig besked at få, men jeg har ikke været bekymret, for alle tæt på ham har sagt, at han udvikler sig efter planen,« lyder det fra Princess Natascha, der også fortæller, at den ni måneder gamle søn er begyndt til gymnastik.

Mangler svar på faderskabstesten

Det er endnu ikke blevet slået helt fast, hvem der er far til Miso. Princess Natascha har flere gange slået fast, at hun ikke er i tvivl om, at faren er David Bertelsen, som også tidligere har medvirket i ‘De unge mødre’.

Det har han dog nægtet indtil videre, fordi den unge mor ifølge ham også var sammen med andre i samme periode, og han har derfor forlangt en

»Han siger, at han har taget begge prøver, så det tror jeg selvfølgelig på. Hvorfor skulle jeg gøre andet? Så nu venter jeg bare på, at det endeligt bliver slået fast, at han er far,« siger hun og afviser, at hun venter i spænding.

»Nej, for jeg ved, hvad svaret er. Jeg er ikke i tvivl om, at han er far til Miso. Alle siger også, at han ligner ham. Så jeg er helt sikker,« slår Princess Natascha fast.

