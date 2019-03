Efter endnu et brud har 'De unge mødre'-deltageren ikke stor tro på, at hun finder kærligheden i fremtiden.

Det skulle have været den store familielykke mellem ‘De unge mødre’-deltagerne Princess Natascha Ellen Linea Kaup og David Bertelsen, da de sammen ventede deres første fælles barn. Det troede den unge mor i hvert fald.

Kort før fødslen gik familiedrømmen dog i stykker, da Princess Natascha fandt ud af, at David havde en anden familie og derfor slet ikke have intentioner om at flytte ind hos hende. Det har Realityportalen tidligere beskrevet, og tirsdag aften får ‘De unge mødre’-seerne så lov til at se, hvordan den unge mor havde det kort efter bruddet.

»Jeg havde selvfølgelig glædet mig til for én gangs skyld ikke at stå alene med det hele, så jeg kunne have en at dele det hele med,« fortæller hun blandt andet i afsnittet og fortsætter:

»Men altså, jeg tror bare, jeg er sådan en type, der bare skal være alene, for det er tydeligvis det, der sker, hver gang jeg får en kæreste. Så kommer jeg til at stå alene alligevel,« siger hun.

I starten af januar blev Princess Natascha mor for tredje gang, da sønnen Miso kom til verden. Siden har hun levet som alenemor til tre, og spørgsmålet er så, hvor længe hun kommer til at gøre det.

Det kan du høre mere om herunder, inden du kan se hele afsnittet på tirsdag klokken 20:00 på Kanal 4 eller allerede nu på Dplay:

Artiklen blev bragt i samarbejde med Realityportalen.dk