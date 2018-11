Hvis du var bare i nærheden af en biograf, en bladkiosk eller et tv-apparat i starten af 90erne, så ved du, hvordan den amerikanke filmstjerne Julia Robert ser ud fra alle vinkler. Nu er den 51-årige gifte mor til to tilbage i showbiz.

Og i modsætning til mange hyperaktive kollegaer i Hollywood og omegn er Julia Roberts ikke det mindste bekymret for alderen og de rynker, der naturligt følger med.

»Jeg omfavner alle mine fødelsdage - med åbne arme. Der findes ikke noget bedre. Og den her fødselsdag er ikke spor anderledes end alle de andre.«

Sådan sagde Julia Roberts sidste år, da hun i anledning af sin 50-års dag gav et sjældent interview til bladet Harper's Bazaar.

Og nye fotografier af den langbenede filmstjerne fra film som 'Notting Hill', 'Erin Brockovich', 'Eat, Love & Pray' og 'Oceans 12' taler taler da også deres eget tydelige sprog.

»Julia er som en dyr vin. Hun bliver ældre, men også smukkere og dejligere med alderen.«

Sådan siger Roberts kollega og gode ven, George Clooney. Og ifølge et helt nyt interview med Amazon Prime Video er Julia Roberts også stolt af sine fine smilerynker, der nu indrammer de lynende øjne.

I dag tilbringer Julia Roberts ifølge avisen New York Times det meste af sin tid sammen med ægtemanden Danny Moder og deres to børn, Phinnaeus på 13 år og Henry på 11 år.

Familien hygger sig enten på deres ranch i den naturskønne og tyndt befolkede stat New Mexico eller i kæmpevillaen i Malibu, L.A.'s dyreste og fineste adresse med udsigt over Stillehavet.

Her koncentrerer Julia Roberts sig om familielivet og sin private lykke. Og i det nye interview med Amazon siger skuespillerinden, hvis film tilsammen har indtjent over 3,5 milliarder kroner:

»Jeg ved, hvor ualmindelig heldig jeg har været i mit liv. Og det er glæden, der kommer indefra, der altid har betydet mest. Og selvom mit ansigt er kendt, så ved jeg, at jeg ikke er noget specielt.«

Den sidste sætning vil topcheferne hos streaminggiganten Amazon Prime nok ikke være helt enige i. Da de var på udkik efter den kvindelige hovedrolle til deres nye serie 'Homecoming', var de nemlig ikke i tvivl. Det skulle bare være Julia Roberts.

I den nye serie, der kan ses nu på Amazon Prime, spiller Julia Roberts en psykolog, der får til opgave at hjælpe de amerikanske krigsveteraner, der stærkt traumatiseret vender hjem fra bl.a. Afghanistan og Syrien. Handlingen er et kompliceret net af fortid og nutid.

Men ifølge samtlige amerikanske anmeldere holder en fabelagtig Julia Roberts sammen på trådene. Og ligesom i sin storhedstid kan den 51-årige stjerne sejle hele vejen hjem på en bølge af begejstrede anmeldelser.

Og Julia Roberts' harmoniske og ukomplicerede liv står på mange måder i stærk kontrast til den storsmilende Roberts, vi kendte i 90'erne.

Den første plads i sladderspalterne kom således, da Julia Roberts i 1991 bogstaveligt talt stak af (til Irland) blot dage før sit bryllup med '24 Timer'-stjernen Kiefer Sutherland. Siden blev Julie Roberts til manges overraskelse gift med den alt andet end billedskønne countrysanger Lyle Lovett.

Og endelige stod paparazzi-fotograferne på nakken af hinanden, da Julia Roberts angiveligt forførte den allerede gifte filmfotograf Danny Moder under optagelserne til filmen 'The Mexican' (2001), hvor en anden god Roberts-ven Brad Pitt spillede den mandlige hovedrolle.

Hvem, der dengang var gift med hvem, betyder mindre i dag.

I et interview fra 2016 siger Kiefer Sutherland således, at Julia Roberts' flugt fra bylluppet var »det bedste der nogensinde er sket« for ham. »Vi er stadig de bedste venner. Og jeg har takket Julie flere gange,« siger Sutherland til bladet Rolling Stone.

Og hvad enten familien hygger sig i New Mexico eller i Malibu, så kunne de efter Julia Roberts eget udsagn ikke være mere lykkelige.

»Danny og jeg har fundet den perfekte balance imellem job og fritid. Jeg elsker mit filmarbejde. Og jeg er meget stolt af 'Homecoming'. Men den virkelige lykke finder du sammen med din familie og dine venner. Og vigtigst af alt skal du først og fremmest lære at holde af dig selv.«

Sådan sagde Julia Roberts for nylig til Oprah Winfrey, der, ligesom Pitt og Clooney, også hører til Roberts private vennekreds.