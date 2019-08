Hvem var det egentlig, Anders Pilemand blev gift med i andet afsnit af 'Gift ved første blik'?

Torsdag aften sendte DR andet afsnit af 'Gift ved første blik', hvor fem par bliver gift med hinanden i bedste sendetid uden nogensinde at have mødt hinanden.

Og her kunne man se, hvordan 52-årige Anders Pilemand fik sin jævnaldrende Luna Elmkjær.

Eller var det i virkeligheden Tina, han sagde ja til?

Luna Elmkjær, som er uddannet pædagog. Hun bor i Høje Gladsaxe og har to voksne børn. Foto: Snowman Productions ApS Vis mere Luna Elmkjær, som er uddannet pædagog. Hun bor i Høje Gladsaxe og har to voksne børn. Foto: Snowman Productions ApS

Den kvikke seer bemærkede måske, at præsten kludrede i det, så hun først tilspurgte Anders Pilemand, om han ville have Luna Tina Elmkjær, og derefter byttede rundt på navnene og tilspurgte Tina Luna Elmkjær.

»Ja, det hørte vi godt. Er det ikke sjovt?« siger tv-bruden til B.T.

»Vi er lovformeligt gift, for vi havde faktisk skrevet under på papirerne, allerede da vi sagde ja til hinanden. Og der stod navnet rigtigt. Vi hørte det begge to, men jeg lod den bare glide,« siger Luna – der altså hedder Luna Tina Elmkjær.

Men det har hun ikke altid gjort.

Anders Pilemand, som bor med sin hund i København og arbejder i Illums Bolighus. Foto: Snowman Productions ApS Vis mere Anders Pilemand, som bor med sin hund i København og arbejder i Illums Bolighus. Foto: Snowman Productions ApS

»Jeg er født Tina, men jeg har aldrig følt, jeg var en Tina. Men da jeg voksede op, snakkede man ikke om sådan noget (navneændring, red.),« siger den 52-årige pædagog fra Høje Gladsaxe.

Så da hun blev 40, besluttede hun sig for, at noget måtte ske.

På dette tidspunkt havde hun netop været igennem en gastrisk bypassoperation og tabt sig adskillige kilo, og hun var ikke længere sammen med sine børns far. Hun var et nyt sted i sit liv, så hvorfor ikke også gøre alvor af det og få et nyt navn, hun bedre kunne identificere sig med?

»Jeg er så tosset en sjæl, så alle tror, jeg har været til numerolog – men det handler simpelthen om 'Bamse og Kylling'. Jeg har set det hele børnenes barndom, og jeg var meget begejstret for Alberte Winding. Både hendes dejlige udseende og rollen som Luna. Men skulle jeg hedde Luna eller Alberte?« tænker Luna Elmjær tilbage.

Tror du, Anders og Luna forbliver gift?

»Men en dag besluttede jeg mig for Luna, og samme aften søgte jeg på nettet om at få nyt navn, og pling-plang, firehundrede dask, så hed man noget andet.«

Egentlig havde hun besluttet at slette sit gamle navn. Men i dag er hun glad for, hun beholdt 'Tina'.

»Jeg kom til at tænke på, at jeg er sådan en forvirret sjæl, at hvis jeg ringede til kommunen eller et eller andet, så ville jeg præsentere mig som Tina, og så ville de ikke kunne finde mig.«

'Gift ved første blik' sendes hver torsdag kl. 20 på DR1.