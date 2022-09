Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Den forhenværende amerikanske præsident Barack Obama vinder en Emmy for Netflix-serien 'Our Great National Parks'.

Det skriver BBC News.

Den forhenværende præsident vandt i kategorien 'bedste fortæller' med Netflix-serien, der er produceret af Barack og Michelle Obamas produktionsselskab, 'Higher Ground'.

Obama-familien oprettede selskabet og sikrede sig en stor millionkontakt med Netflix, efter Barack Obama forlod Det Ovale Kontor i Washington, D.C., i 2017.

Serien handler om store nationalparker og deres naturliv, og det er første episode i serien, episoden 'A World of Wonder', der indbragte præsidenten en gylden statuette.

Det er ikke første gang, at Barack Obama vinder en stor pris.

I 2009 vandt han Nobels Fredspris for at styrke det internationale diplomati, og så har han også vundet to Grammy-statuetter for indtalelsen af sine bøger.

Barack Obama er den anden amerikanske præsident, der nogensinde vinder en Emmy.

Den første var Dwight Eisenhower, der i 1956 holdt den første pressekonference i amerikansk historie.