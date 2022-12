Lyt til artiklen

Snart kan tv-værterne Poul Erik Skammelsen og Louise Windfeld-Høeberg skrive endnu en stor rolle på cv'et.

De to værter har nemlig fået programmet 'Verden ifølge NEWS', hvor de skal gøre danskerne klogere på udenlandsstof.

Det skriver TV 2 i en pressemeddelelse.

De to er ifølge tv-stationen blevet valgt, fordi de begge har rejste over hele verden og tidligere gjort seerne klogere på, hvad der rør sig uden for Danmarks grænser.

Poul Erik Skammelsen har arbejdet for TV 2 siden 1988 og blandt andet været korrespondent i Washington, Moskva, Prag og senest i Warszawa. Han fortsætter som vært på 21.30-udsendelsen på TV 2 Nyhederne og ser frem til at vende tilbage til TV 2 NEWS for at kunne gå i dybden med de internationale historier på et tidspunkt, hvor krigen i Ukraine nærmer sig sin etårsdag, og Vesten i stigende grad udfordres af Rusland og Kina.

»Mit hjerte banker for udlandsstoffet. Det er enormt spændende at være med til at dække de store og nogle gange spektakulære ting, der sker, og sætte dem i perspektiv, sådan som vi kan på ’Verden ifølge NEWS’. Især lige præcis nu er det vigtigt, hvor vi står i en total brydningstid med et Europa, der ser fuldstændig anderledes ud, end det gjorde for et år siden, og en gammel verdensorden, der er brudt sammen, mens vi ikke aner, hvor en ny orden vil føre os hen«, siger Poul Erik Skammelsen.

Louise Windfeld-Høeberg har også en stor tilknytning til TV 2, og hun har erfaring som udenrigskorrespondent for kanalen.

Hun har tidligere boet ti år i Afrika, og hun ser også frem til jobbet som vært.

»Jeg glæder mig til at være med til at formidle de vigtigste internationale begivenheder på en måde, der gør dem nærværende og vedkommende for danskerne,« siger Louise Windfeld-Høeberg.

Programmet kan ses torsdag 5. januar.