Monique, tigerhovedet og resten af Fort Boyard er snart tilbage i dit tv.

TV3 har nemlig valgt at genoptage 'Fangerne på fortet' efter ni års pause.

På Instagram skriver kanalen, at det populære gameshow, hvor et hold kendte danskere løber rundt på et fransk fort og dyster i forskellige udfordrende discipliner, vender tilbage til efteråret - dog uden at komme med en konkret premieredato eller indholdsplan.

»Længe har I ventet. 10 er gået. 'Fangerne på fortet' vender snart tilbage,« skriver de kort - sidste omgang blev sendt i 2010, så TV3 må mene ni år.

Fangerne på fortet. TV3 på fort boyard i frankrig. Her er det værtsparet Peter Schmeichel og Camilla Ottesen.

B.T. har forsøgt at få en uddybende kommentar fra TV3, der endnu ikke er vendt tilbage.

'Fangerne på fortet', der er en fransk opfindelse, var med Thomas Mygind som vært og blandt andet Ove Sprogøe som vismand et af TV3's største succeser op igennem 1990'erne.

I 2009 genoptog man programmet nu med Peter Schmeichel og Camilla Ottesen som værter. Anden omgang stoppede i efteråret 2010 med faldende seertal.

I løbet af årene har alt fra Pia Kjærsgaard til John Faxe Jensen og Ghita Nørby dystet om guldet i Frankrig.

Blandt prøvelserne har deltagerne tidligere været igennem udfordringer som en edderkoppe-kælder, bungeejump og mudderbrydning.

Efter hver dyst vinder man en nøgle, der låser op til en tiger-gård, hvor det gælder om at samle så mange guldmønter som muligt. Guldmønterne omregnes til sidst til danske kroner.