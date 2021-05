Så er der godt nyt til de danskere, der godt kan lide at se en masse unge, smukke kvinder kæmpe for en mands gunst.

Det populære tv-program 'The Bachelor' kommer nemlig til Danmark.

Det afslører TV 2 i en pressemeddelelse.

'The Bachelor' har allerede kørt i lande som USA, England og Sverige, men har hidtil ikke været sendt på dansk – før nu altså.

Petra Nagel er vært på programmet. Her ved siden af singlen Casper. Foto: Lotta Lemche/TV 2

Den første danske hovedperson nogensinde i programmet bliver 32-årige Casper Berthelsen.

Han er uddannet officer og kaptajn i Flyvevåbnet, men arbejder i dag som HR-partner i Forsvarsministeriets Personalestyrelse.

Han har været ungkarl i cirka fem år.

Programmet handler om 18 single kvinder, der skal forsøge at få overbevist Casper Berthelsen om at give dem den famøse rose, der sender dem videre i programmet.

Casper i 'Bachelor', som kan ses på TV 2 PLAY. I alt er der 24 afsnit med en varighed på omtrent 30 minutter

Alle kvinderne bor sammen under optagelserne, men vil altså falde fra én efter én, indtil der kun er en enkelt kvinde tilbage.

Programmet får premiere på TV 2 Play 25. maj og vil have Petra Nagel som vært.

»Vi har kæmpe ambitioner for TV 2 PLAY, og vi tror på, at kærligheden er størst af alt,« lyder det fra TV 2 Plays indholdschef, Sune Roland.

»Derfor passer det os perfekt at være de første i Danmark til at præsentere et af verdens største kærlighedsformater,« fortsætter han.