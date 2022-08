Lyt til artiklen

Hvis du har savnet Mads Steffens og Flemming Møldrups pingpong på skærmen, er der gode nyheder.

I en pressemeddelelse fra DR står der nemlig, at de to igen vil medvirke i et tv-program sammen på DR:

Det gør de i programmet 'Skattejagt på museet'.

Her skal seks kendte makkerpar på jagt i danske museers arkiver for at finde skjulte skatte.

Programmet går ud på, at hvert af de kendte par skal skabe en udstilling, hvor skattene får nyt liv.

Efter programmerne kan danskerne opleve de forskellige udstillinger.

»Der er stadig mange skatte og historier, som ligger gemt i museers arkiver og dem har vi haft lyst til at støve af endnu engang. Det er de forskellige makkerpars nysgerrighed for et givent emne, som de har fået lov til at dykke ned i – og det gør både dem og os andre meget klogere på vores fælles danske historie«, siger Jan Lagermand Lundme, redaktør hos DR.

Ud over Mads Steffensen og Flemming Møldrup medvirker Frederik Cilius med Philip Faber.

Skuespillerparret Lisbeth Wulff og Rasmus Botoft er også sat sammen.

Cecilie Lassen og Nikolaj Hübbe skal lede efter skatte på Designmuseet Danmark, og Ellen Hillingsø og Peter Frödin på Københavns Museum samt Stéphanie Surrugue og Søren Pind ved Kongernes Samling.

’Skattejagt på museet’ har premiere tirsdag 16. august på DR1.

Sidst danskerne kunne se Flemming og Mads sammen på tv var i 'Kender du typen'.

Siden har de begge forladt programmet for at prøve kræfter med nye projekter, senest deres podcast 'Mads og Møldrup - mellem venner'.