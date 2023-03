Lyt til artiklen

Siger navnene Jesper Westmark, Christian Hjort eller Camilla Varming Nielsen dig noget?

Fælles for alle tre er, at de har været med i DRs overlevelsesprogram 'Alene i Vildmarken'. Og det skal de nu igen, afslører DR i en pressemeddelelse.

Den nye sæson kommer nemlig til udelukkende at bestå af otte tidligere deltagere, der får en ny chance i den norske natur.

De tidligere deltagere er:

Camilla Varming Nielsen (sæson 5), Anna-Caroline Fosmark (sæson 6), Birk Engemann (sæson 2), Victor Gjedde (sæson 5), Sanne Flade Larsen (sæson 2), Christian Hjort (sæson 1), Jesper Westmark (sæson 4) og Rasmus Christiansen (sæson 3).

Mens Camilla Varming Nielsen gjorde sig bemærket i sæson 5, da hun drak både urin og skar penisser i træ – måtte både Sanne Flade Larsen og Christian Hjort se sig slået på målstregen i deres sæsoner, hvor de endte som nummer to.

Jesper Westmark fik opmærksomhed på sit åndelige kald – for under sin første tur i vildmarken, brugte den 52-årige shaman ånderne som guides.

Alle deltagere har tidligere været med som solo- eller makkerpar i deres første medvirken, men fælles for alle er, at de denne gang skal klare sig 30 dage alene.

Og netop deltagernes tidligere erfaringer fra programmet er DR nysgerrige på i den kommende sæson.

»Vi synes, det er interessant at se, om det giver en anden drivkraft for eksperimentet, at man ikke lykkedes sidst,« siger DR-redaktør Anne Askov.

Den nye sæson af 'Alene i vildmarken' kommer til at afløse 'Løvens hule' som DRs torsdagsaftenunderholdning fra torsdag klokken 20.