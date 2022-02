Kunne du finde på at tage på en blind date, der varer et helt døgn? Eller elsker du bare, at se andre folk date – hvad end det går forrygende eller frygteligt?

Så er det nye datingprogram 'Date mig i et døgn' måske lige noget for dig.

Programmet, der har haft stor succes i både Sverige, Tyskland, Storbritannien og Holland får nemlig dansk premiere 13. februar på discovery+ og på Kanal 4.

»I ‘Date mig i et døgn’ er vi med som fluen på væggen, ikke kun i tosomheden, men også når vores singler som noget helt nyt kan sms’e og ringe hjem til familie og venner og dele oplevelser, frustrationer eller få et godt råd til ‘next move’. Seerne er med på første parket, når to fremmede mødes og forsøger at give det bedste førstehåndsindtryk,« siger Discoverys programdirektør, Pil Gundelach Brandstrup i en pressemeddelelse.

»Vi oplever dates, hvor kærligheden sejrer, men også dem, hvor den sejler, hvor en hyggelig middag bliver afløst af et skænderi, som igen bliver afløst af kys, hvor dybe samtaler udfolder sig, hvor utraditionelle scoreteknikker tages i brug og dates, hvor tavsheden er larmende intens.«

Når de 24 timer rinder ud, er det altså op til parrene selv at beslutte, om daten skal afsluttes, eller om der er kemi nok til at fortsætte et døgn mere.

Der er altså lagt i kakkelovnen til den helt store rutsjebanetur for seeren, der er med på sidelinjen, når de modige singler dater for åben skærm.

Discovery lover både grin, gråd, kys – og hvem ved, måske endda, der opstår kærlighed. Fra søndag 13. februar bliver vi i hvert fald klogere, når de to første programmer bliver tilgængelige på discovery+. Herefter udgives ét afsnit ugentligt.