Det populære børneprogram 'Fragglerne' vender tilbage på Apple TV+.

Det sker efter 33 års pause fra skærmen.

Men nu toner Gobo, Vips, Vembi, Muggi og Boober frem på streamingtjenesten fra den 21. januar. Og direktør for produktionsselskabet The Jim Henson Company, Lisa Henson, fortæller til BBC Breakfast, at det er et godt tidspunkt, at serien vender tilbage.

»Vi har været gennem et par hårde år, hvor forældre og børn har måttet tage sig af en masse stress og angst. Derfor er det godt tidspunkt, at de her karakterer kommer tilbage med deres glæde og uskyldighed,« siger Lisa Henson.

Derudover fortæller Lisa Henson, at man vil forsøge at holde fast i de gamle dyder, selvom teknologiens udvikling har ført til nye muligheder i programmet.

»Det hele er blevet forfrisket og taget til et mere moderne niveau med teknologien,« siger Lisa Henson og tilføjer.

»Vi troede ikke, vi ville genbruge noget, men vi har faktisk fundet dele, som vi har genbrugt.«

En af de populære skikkelser for 33 år siden er Dave Goelz, som spillede 'Boober'.

Han fortæller, at de nye folk på produktionen tog godt hånd om programmet.

»Alle havde det sjovt med at producere det her program. Vi har fået kuld af nye personer, der skal spille karaktererne. De har været så dedikeret,« siger Dave Goelz.

Dave Goelz påpeger, at programmet ikke længere kun er et børneprogram, for dem der så med for 33 år siden er blevet voksne nu

»Det er jo ikke længere kun et program for børn nu. Nu er det program for alle,« siger Dave Goelz.