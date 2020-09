Advarsel: Artiklen kan indeholde spoilere for fans af 'The Walking Dead'.

Det lakker mod enden for 'The Walking Dead'.

Den populære tv-serie nærmer sig snart sin afslutning til trods for, at den næstsidste sæson fik afbrudt indspilningerne på grund af coronavirus.

Ifølge mediet Variety bliver sæson 11 den sidste af slagsen, mens den resterende del af sæson 10, der ikke nåede af blive optaget, vil blive færdiggjort.

De sidste seks afsnit af sæson 10 udkommer i starten af 2021, mens sæson 11, der kommer til at bestå af 24 afsnit, starter i slutningen af 2021 og vil være færdigsendt mod slutningen af 2022.

Derudover afslører Variety ligeledes, at der kommer en såkaldt spin-off-serie med to af hovedpersonerne fra serie - og det er så her, du eventuelt skal stoppe med at læse videre, hvis du er kæmpe fan af serien.

AMC, der står bag serien, har bestilt en ny tv-serie, der skal have karaktererne Daryl Dixon og Carol Peletier som hovedpersoner. De to karakterer, der spilles af Norman Reedus og Melissa McBride, er de eneste karakterer, der fortsat er med i serien siden den første sæson.

'The Walking Dead' så dagens lys første gang i 2010. Det var også året, hvor serien blev nomineret til en Golden Globe for bedste tv-dramaserie.