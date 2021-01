Den britiske tv-serie 'Peaky Blinders' er nået til vejs ende. Efter den kommende sæson er det slut.

Produktionen af den sjette sæson blev sidste forår afbrudt af den igangværende coronakrise. Nu gør de klar til at gøre arbejdet færdigt – og herefter kommer der ikke mere, lyder det ifølge Hellomagazine i en pressemeddelse fra BBC.

»Vi tror på, at dette bliver den bedste sæson og er sikre på, at vores fantastiske fans vil elske den. Mens tv-serien slutter, fortsætter historien i en anden form,« lyder det hemmelighedsfuldt fra serieskaber Steven Knight, der lover, at de vil slutte serien af med et brag.

Hvad han mener med, at historien vil fortsætte i en anden form vides endnu ikke.

Periodedramaet om en kriminel bande fra Birmingham i England efter 1. verdenskrig havde premiere første gang i 2013 og er med skuespiller Cillian Murphy blevet et stort internationalt hit.

I pressemeddelelsen tilføjer produktionsholdet, at de har taget alle forholdsregler og fulgt retningslinjerne for at kunne optage den nye sæson på en sikker og corona-ansvarlig måde.

På Twitter har man senest uploadet et par billeder fra den aktuelle produktion, blandt andet Cillian Murphy iført mundbind:

Opdatering: Steven Knight har efterfølgende afsløret, at der efter sjette sæson vil komme en 'Peaky Blinders'-film.

