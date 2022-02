'Halli hallo, ses snart på 'Badehotellet',' skrev Neel Rønholt forleden på Instagram.

Den 37-årige skuespiller blev tilbage i 2015 efter anden sæson skrevet ud af TV 2's populære tv-serie, men nu gør hendes karakter, Sibylle Fjeldsø, comeback i den aktuelle sæson 9, da hendes 16-årige datter, Sarah, tjekker ind på hotellet.

Da Neel Rønholt først var med i 'Badehotellet', var hendes karakter netop gravid med Sarah, hvis far er 'Badehotellets' egoistiske skuespiller, Edward Weyse – spillet af Jens Jacob Tychsen.

Siden fandt Sibylle sammen med den forsigtige Adam Fjeldsø – spillet af Martin Buch – og da de begge blev skrevet ud af serien, var seriens forklaring, at de var flygtet til Sverige efter nazismens opblomstring i Tyskland.

Neel Rønholt er tilbage på 'Badehotellet'. Vis mere Neel Rønholt er tilbage på 'Badehotellet'.

Billed Bladet skrev i 2016, at Neel Rønholts exit skyldtes hendes egen private graviditet og barsel, der gjorde hendes medvirken i sæson 2, der blev optaget i sommeren 2014, meget lille.

Hun har siden flere gange givet udtryk for, at hun gerne ville være med igen, hvis chancen bød sig – og det gjorde den altså så nu.

I mellemtiden har både Neel Rønholts mand, Jens Sætter-Lassen, og hendes svigerfar, Søren Sætter-Lassen, medvirket i 'Badehotellet' som henholdsvis trompetisten Jesper og vekselerer August Molin.

Hvor det endnu ikke er offentliggjort, om førstnævnte er med i den nye sæson, er det sikkert, at Søren Sætter-Lassen fortsat er at finde på rollelisten.

Neel Rønholt har siden sin pause fra 'Badehotellet' gjort sig bemærket i flere TV 2-serier, som 'Mercur', 'Sygeplejeskolen' og ikke mindst julekalendereventyrene om nissepigen Tinka, hvor hun spiller Tinkas mor, Nille.

Martin Buch, der som nævnt spillede Adam Fjeldsø i de to første sæsoner af 'Badehotellet', er angiveligt ikke med i den nye sæson.

Han har tidligere fortalt, at hans exit skyldtes, at han på daværende tidspunkt var travlt optaget med filmoptagelser og en teaterturné.

Da Bodil Jørgensen i 2014 kom alvorligt til skade under optagelserne til en 'Far til fire'-film, udskød det samtidig optagelserne til den følgende sæson af 'Badehotellet', og så endte forfatterne med at skrive Martin Buchs rolle ud.