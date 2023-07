'Hvide Sande' får en fortsættelse.

Første sæson af TV 2's krimiserie gik sin sejrsgang i 2021, hvor den ifølge tv-stationen blev solgt til 40 lande og fik overraskende ros af den engelske komiker Ricky Gervais på Twitter.

Optagelserne til den kommende sæson starter i denne måned, og trofaste seere vil opleve, at man har skiftet ud på rollelisten.

Hvor Carsten Bjørnlund og Marie Bach Hansen i den første sæson indtog hovedrollerne som efterforskerduoen Thomas og Helene, introducerer man i anden sæson en ny duo i form af drabschefen Maj Lorentzen (Anne Louise Hassing) og den lokale betjent Bjørn (Allan Hyde).

Anne Louise Hassing og Allan Hyde er de nye hovedroller i 'Hvide Sande'. Foto: TV 2 / Per Arnesen Vis mere Anne Louise Hassing og Allan Hyde er de nye hovedroller i 'Hvide Sande'. Foto: TV 2 / Per Arnesen

TV 2's executive producer David Østerbøg udtaler i en pressemeddelelse:

»Jeg glæder mig til, at vi på TV 2 kan tage seerne med tilbage til Hvide Sande, tilbage til varmen og humoren fra første sæson, samtidig med vi introducerer et nyt, umage makkerpar i karaktererne Maj og Bjørn.«

Han fortsætter:

»Der er skruet op for spændingen i mordmysteriet, som igen er viklet ind i Hvide Sandes hemmelige sider og skjulte skæbner, mens romantikken også får plads til at spire frem de mest uventede steder.«

Foto: Kristian Dam Nygaard Vis mere Foto: Kristian Dam Nygaard

Mens Carsten Bjørnlund og Marie Bach Hansen altså er ude af serien, vil der i den nye sæson være gensyn med skuespillere som Jesper Asholt, Camilla Bendix og Bodil Jørgensen.

Derudover dukker nye ansigter op i form af skuespillerne Frederikke Dahl Hansen, der spiller drabschefens datter, og Anders Brink Madsen, hvis rolle endnu ikke er annonceret.

Sæson to af 'Hvide Sande' består af seks afsnit og forventes at få premiere i 2025.