Filmen med den kvindelige udgave af Batman, 'Batgirl', er blevet lagt i graven, inden den nåede at blive færdig.

Det skriver CBS News.

Beslutningen blev truffet af det amerikanske filmselskab Warner Bros onsdag.

Og det var til stor ærgrelse for holdet bag filmen.

'Vi er både kede af det og chokerede over nyheden. Vi kan stadig ikke tro det,' sagde instruktørerne El Arbi og Fallah i en udmelding på Instagram.

De to filminstruktører understregede deres udmelding med citatet, »Batgirl for life.«

Den nu droppede film var bestemt ikke billig.

600 millioner kroner var blevet brugt, og de penge er nu spildt.

Filmselskabet Warner Bros traf beslutningen om at skrotte filmen, fordi de simpelthen synes, at filmen var for dårlig til at blive gjort færdig.