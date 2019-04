Inden længe kan vi glæde os til at se en velkendt reality-babe på skærmen igen.

I sidste års udgave af ‘Paradise Hotel’ var Trine Skjollander fra Aarhus blandt de medvirkende. Hun var med helt fra starten, men røg desværre ud lige inden finalen. Selvom Trine ikke vandt programmet og den halve million, fandt hun dog kærligheden inde på hotellet, nemlig Mathias Hjort Danielsen.

De to danner stadigvæk par i dag, og i slutningen af sidste år flyttede de sammen i en fælles lejlighed i Odense. Trine, der tidligere arbejdede som frisør i Aarhus, startede i begyndelsen af året en frisørsalon op i Odense, men det er ikke det eneste, hun på det seneste har brugt sin tid på.

'Nu kan jeg endelig fortælle jer lidt good news. Jeg skal nemlig være med i et nyt program, men jeg må intet fortælle jer. Jeg kan fortælle, at det bliver rigtig godt, og at jeg glæder mig helt vildt til, at I skal se det. Desværre kan ikke sige mere end det. Jeg er meget spændt, og det er mega sjovt at være med til at lave sådan noget. Det er lige mig,' afslører Trine hemmelighedsfuldt på sin blog.

'Det kommer ud i år, regner jeg men. Men jeg kan ikke sige så meget om, hvad det er. Jeg glæder mig bare helt vildt til, at folk skal se det, for jeg synes, det er rigtig godt. I må bare holde øje og følge med. Det et program, som falder lige i min smag.'

Hvornår vi får Trine at se på skærmen, må vi vente i spænding på at finde ud af.

Artiklen er bragt i samarbejde med Realityportalen.dk