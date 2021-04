Prins Andrew er langt fra en populær mand, efter han blev koblet sammen med den amerikanske finansmand Jeffrey Epstein, der var dømt for at have misbrugt helt unge piger, og som endte sit liv i fængselscellen.

Efter et interview i Newsnight på BBC i 2019, der gik så galt, at prinsen måtte trække sig fra sine royale forpligtelser, fortsatte nedturen bare. Således tog firmaer som BT og Barclays, der tidligere havde arbejdet sammen med prinsen, kraftig afstand fra ham. Og nu lader det til, at prins Andrews manglende popularitet også påvirker Netflix' hitserie 'The Crown', der omhandler det britiske kongehus.

Her er Left Bank Pictures, der producerer serien til Netflix, i gang med at caste skuespillere, men der er bare lige ét problem – de kan ikke finde nogen, der gider spille prins Andrew.

Det skriver The Sun.

»Prins Andrew er en af de mest upopulære medlemmer af den royale familie, og skuespillerne står ikke ligefrem i kø for at spille ham,« lyder det fra en unavngiven caster.

»Det er ikke ligefrem den mest sexede rolle, og det er usandsynligt, at den skulle starte en Hollywoodkarriere.«

Derfor har selskabet været nødt til at slå rollen op på Spotligt, der er en platform for arbejdsløse skuespillere.

Skuespilleren ville skulle spille prins Andrew, da han var i midten af 30erne og starten af 40erne. Virkelighedens prins Andrew er i dag 61 år.

Olivia Colman har de seneste to sæsoner indtaget rollen som prins Andrews mor, dronning Elizabeth. EPA/NEIL HALL Foto: NEIL HALL Vis mere Olivia Colman har de seneste to sæsoner indtaget rollen som prins Andrews mor, dronning Elizabeth. EPA/NEIL HALL Foto: NEIL HALL

Rollen blev i den seneste sæson spillet af Tom Byrne, der helt undlod at se prins Andrews føromtalte interview på Newsnight.

»Jeg mente, at det bedste jeg kunne gøre var at slå den del af min hjerne fra,« forklarede han.

»Det var ikke brugbart for mig at gå ind i de ting – især ikke da jeg spillede ham som 20 år gammel.«

Den kommende sæson skal dække perioden fra 1991-1997, hvor der, som nogen måske vil huske, skete en del i det britiske kongehus.

Således blev prins Charles og prinsesse Diana skilt i 1996, og året efter omkom hun i en trafikulykke i Paris.