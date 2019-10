Var du også et vild med Jørgen fra 'Landmand søger kærlighed'? Så er der godt nyt.

Der er slet ingen tvivl om, at ‘Landmand søger kærlighed’-parret 62-årige Jørgen Pahus fra Stenderup og 66-årige Kirsten Marie Skaarup fra Randers fandt melodien under 2018-udgaven af TV3-programmet .

Parret fortsatte som kærester efter programmet, og Kirsten fortalte tidligere i år, at hun var i gang med at flytte ned til Jørgen.

Sidenhen har vi ikke hørt meget til parret, men i denne uge er Kirsten aktuel i ‘Til middag hos’ på TV3.

I aftenens afsnit skal vi hjem til Kirsten – eller faktisk Jørgen, hvor Kirsten er flyttet ind. Her fortæller Kirsten om at blive landskendt i en alder af 65 år – og om, hvordan hendes omgivelser har reageret på det.

Og så åbner Kirsten naturligvis op omkring forholdet til Jørgen.

Det viser sig dog, at vi også får et gensyn med Jørgen på skærmen:

»Ind kommer Jørgen! Mit symbol i livet, min Messias, den bog, jeg har lyst til at læse, før jeg går i seng!,« lyder det begejstret fra Philip.

»Nu fik jeg endelig også mødt den famøse Jørgen! Hold kæft, han er en verdensmand,« fortsætter Micki.

»Det vat et godt call at trække, Kirsten! Lige at invitere legenden,« udbryder Philip.

Se Jørgen vende tilbage på skærmen i aften klokken 19.00 på TV3 og Viaplay.

Artiklen blev bragt i samarbejde med realityportalen.dk.