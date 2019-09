Laver man stadig nye 'Lille Per'-film? Det kan du bide elefanten Bodil i snablen på, at man gør. Og lige om lidt går de i gang med optagelserne til 'Far til Fire og vikingerne'.

Den 20. film om Lille Per, Søs, Ole, Mie, Far og Onkel Anders har premiere til efteråret 2020, og man har fundet en særlig lokation til at udfolde eventyret.

'Far til Fire og vikingerne' skal nemlig optages på Jim Lyngvilds vikingeborg Ravnsborg på Fyn.

I en pressemeddelse lyder det om handlingen:

''I 'Far til fire og Vikingerne' er den ellers så sammentømrede familie er i krise. Mie og Ole kan ikke længere holde ud at dele værelse, Søs er træt af at fungere som familiens reservemor, og Far har ikke det sædvanlige overskud til at tackle Onkel Anders’ særegne opførsel.''

Martin Brygmann spiller endnu engang rollen som Far, ligesom Thomas Bo Larsen vender tilbage som Onkel Anders. I hovedrollen som Lille Per ses sangerinden Szhirleys søn Elton Møller, der fik sin debut i 2017 i filmen 'Far til fire på toppen',

'Far til fire'-serien begyndte helt tilbage i 1953 og toppede kommercielt i 1956 med den fjerde film 'Far til fire i byen' (Også kendt som 'Julebal i Nisseland', red.), der solgte 877.839 biografbilletter. Den seneste film fra 2018 'Far til fire i solen' solgte 241.749 billetter i biografen.

Er du fan af Lille Per og co., så begynder optagelserne på Jim Lyngvilds fynske vikingeborg den 25. september.