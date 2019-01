Politiet er i alarmberedskab forud for premieren på den meget omdiskuterede Michael Jackson-dokumentar 'Leaving Neverland'.

Michael Jackson-dokumentaren, som har premiere på Sundance Film Festival den 26. januar., har allerede fået en del opmærksomhed - især negativt.

Dokumentaren undersøger nemlig en række anklager, som hovedsagligt drejer sig om seksuelle overgreb og krænkelser af mindreårige, der var rettet mod Michael Jackson tilbage i starten af år 2000.

Flere bekendte af den afdøde superstjerne mener dog, at dokumentaren er et forsøg på at udnytte Michael Jackson og hans berømmelse. Det skrev det amerikanske medie TMZ tidligere på måneden.

REUTERS/Stringer/Files (BRAZIL DAY - Tags: ENTERTAINMENT HEALTH PROFILE) Foto: STRINGER

Michael Jackson er nemlig aldrig blevet kendt skyldig i nogen af anklagerne.

Filmens producent, Dan Reed, som også står bag filmen 'The Paedophile Hunter', har ifølge mediet Deadline modtaget flere trusler.

Myndighederne i den amerikanske by Salt Lake City og politiet i den nærtliggende by Park City forbereder sig derfor på protester i forbindelse med premieren af Michael Jackson-dokumentaren.

»Spændingen omkring visningen af filmen på festivalen er højere, end jeg nogensinde har set før,« har en politimand sagt ifølge Deadline.

/ AFP PHOTO / CARL DE SOUZA Foto: CARL DE SOUZA

Sergant for Salt Lake City Politi, Brandon Shearer, er også bekymret.

»Vi er klar over mulighederne for eventuelle protester. Vores job er at overvåge enhver hændelse, som kan opstå, og give folk en tryg mulighed for, at deres stemmer kan blive hørt,« siger han til Deadline, som også skriver, at myndighederne i begge byer har planlagt at have en bombeenhed på stedet til premieren.

Michael Jackson, også kaldt 'King of Pop,' døde i juni 2009 og blev kun 50 år.

Hans succesfulde album 'Thriller' fra 1982 er stadig det bedst-sælgende album nogensinde, ligesom fire af hans andre albums 'Off the Wall', 'Bad', 'Dangerous' og 'HIStory' også er blandt de bedst sælgende verden over.

/ AFP / AFP FILES / TIMOTHY A. CLARY Foto: TIMOTHY A. CLARY

Michael Jackson var ikke kun en musikartist, men også en decideret 'performer'.

Michael Jackson er nemlig også kendt for sin unikke signaturdans - herunder dansetrinnet 'Moonwalk' - og for sine musikvideoer til sangene 'Thriller', 'Billie Jean' og 'Smooth Criminal'.