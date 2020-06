Det kan godt være, at Joe Exotic er den altoverskyggende hovedperson i Netflix-serien 'Tiger King', men hans nemesis Carole Baskin har i den grad været genstand for nærmest lige så meget omtale.

Især historien om Carole Baskins forsvundne ægtemand, Don Lewis, har vakt opsigt.

Ægtemanden forsvandt fra jordens overflade fra den ene dag til den anden tilbage i august 1997. Siden da har der floreret talrige rygter om, at det var katteelskeren Carole Baskin, der stod bag den mystiske forsvinden.

Det er blandt andet blevet påstået, at dét testamente, som rigmanden efterlod sig, skal have været blevet forfalsket. Påstande, som politiet i Florida nu bekræfter som værende sande. Det skriver Variety.

Men ifølge sheriffen fra politikredsen, så er oplysningerne faktisk slet ikke nye for dem.

»To eksperter har skønnet testamentet som en værende en forfalskning. Men det vidste vi i forvejen,« siger sheriffen ved navn Chad Chronister.

Det er ikke første gang, at Chad Chronister udtaler sig om den mystiske sag.

Han har tidligere udtalt, at Don Lewis, der blev erklæret død i 2002 efter at have været forsvundet i fem år, blev myrdet.

Carole Baskin Vis mere Carole Baskin

Carole Baskin blev kendt verden over som følge af Netflix-serien, hvor man får beskrevet hendes årelange fejde med Joe Exotic.

I serien bliver det dog også insinueret, at Carole Baskin kan have haft en finger med i spillet, når det kommer til hendes mands forsvinding.

Det er da heller ikke første gang, at eksperter bekræfter, at testamentet, der efterlod Carole Baskin alle Don Lewis' mange millioner, er falskt. Tilbage i maj fortalte Don Lewis' ven Joseph Fritz, at to grafologer havde bekræftet, at underskriften på testamentet var en kopi af underskriften på parrets ægteskabscertifikat.

Politiet kan dog ikke bruge oplysningerne til noget, da tidsfristen for retsforfølgelse var udløbet, da forfalskningen blev opdaget.

Joe Exotic Foto: - Vis mere Joe Exotic Foto: -

Carole Baskin er angiveligt den sidste person til at se Don Lewis i live. Hun har gentagende gange nægtet at være involveret i hans forsvinding.

»Don var ikke let at leve med, og vi havde - ligesom de fleste par - vores øjeblikke, men jeg har aldrig truet ham og jeg havde ikke noget at gøre med hans forsvinden,« sagde Carole Baskin tilbage i maj.

Det anslås, at Don Lewis havde en formue på 10 millioner dollars (66 millioner kroner), da han forsvandt. Penge, som røg direkte ind på Carole Baskins konto, da Don Lewis' øvrige familie ikke stod som arvinger i testamentet.

Selvom tidsfristen for retsforfølgelse er overskredet, så kan familien stadig føre en civil retssag. Hvis testamentet bliver erklæret forfalsket af Carole Baskin af retten, så vil hun skulle betale pengene tilbage.