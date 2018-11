Hvis den tredje 'Sex and the City'-film bliver til noget, vil den give mange af seriens fans et kæmpe chok.

I mandagens udgave af podcasten 'Origins' hævder værten James Andrew Miller, at han har set manuskriptet til den måske kommende film - og her mister en af hovedpersonerne livet, endda tidligt i filmen.

Der har været mange rygter om en tredje og sidste film om de fire kvinder fra 'Sex and the City'-universet, men endnu er det særdeles usikkert, om filmen bliver til noget.

Hvis den gør, må 'Sex and the City's mange fans ifølge podcast-værten vinke farvel til Carries (Sarah Jessica Parker) mand, John James Preston - også kendt som Mr. Big.

Mr. Big, spillet af Chris Noth, får tidligt i den måske kommende 'Sex and the City'-film et hjerteanfald og omkommer. Det skriver flere medier, herunder People og Hollywood Reporter.

Dødsfaldet kommer til at betyde så meget for filmen, at en af seriens andre hovedrolleindehavere, Kim Cattrall (Samantha Jones), valgte at takke nej til at være på rollelisten.

»Folk tæt på Kim mener ikke, at manuskriptet havde meget at tilbyde karakteren Samantha,« siger James Anthony Miller i løbet af podcasten 'Origins' ifølge People.

»De pointerer, at Mr. Bigs død efter et hjerteanfald i bruseren ret tidligt i filmen får resten af filmen til at handle mere om, hvordan Carrie kommer sig over Mr. Bigs død end de fire kvinders venskab,« fortsætter han.

64-årige Chris Noth fortæller i podcasten, at han endnu ikke har haft mulighed for læse manuskriptet selv, og derfor ikke kan udtale sig om sin karakters død.